Mais de 1600 operacionais combatem seis grandes fogos

Seis grandes incêndios estão esta quarta-feira ativos em Portugal continental e são combatidos por 1.660 operacionais, apoiados por 472 veículos, indicou a Proteção Civil.

Grande parte dos meios, 1.109 operacionais e 317 viaturas, estão a combater três grandes incêndios em Castelo Branco, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Pelas 4h30, o fogo, que começou em Louriçal do Campo, concelho e distrito de Castelo Branco, continuava a mobilizar o maior número de meios: 518 operacionais e 150 meios terrestres.

Este fogo consumiu na terça-feira o antigo Colégio de São Fiel, um imóvel histórico fechado e abandonado na aldeia de Louriçal do Campo.

Em Vila de Rei, dois fogos - um já dominado - concentravam 586 operacionais no terreno, apoiados por 167 meios terrestres.

O incêndio que começou em Zaboeira está dominado desde as 11h de terça-feira, mas outro no mesmo concelho, na localidade de Água Formosa, deflagrou pelas 21h do mesmo dia. Este fogo alastrou para o distrito de Santarém e lavra agora no concelho de Mação.

Pelas 4h40, a ANPC passou a integrar de Mação na lista das ocorrências importantes, com 273 operacionais e 76 veículos mobilizados para o combate.

Em Vila Real, 229 operacionais e 65 meios terrestres combatem um incêndio com três frentes ativas no concelho de Ribeira da Pena, que começou na localidade de Agunchos, na terça-feira.

Um quinto incêndio é destacado pela ANPC como sendo uma ocorrência importante, em Porto de Mós, no distrito de Leiria. As duas frentes estavam a ser combatidas por 57 operacionais e 15 veículos.