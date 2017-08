Incêndio de Mação: Central Termoelétrica do Pego toma medidas de precaução

Central está preocupada com as projeções do fogo que lavra em Mação, mas confiante de que “nada de grave poderá acontecer”

Com a aproximação do fogo de Mação, a Central Termoelétrica do Pego, em Abrantes, ativou os mecanismos internos de combate a incêndios, esta quarta-feira ao início da noite. A central chamou “as equipas de emergência” para prevenir eventuais consequências das chamas.

“O fogo está muito violento, mas uma das maiores preocupações são as projeções [do fogo], que podem atingir facilmente um ou dois quilómetros de distância”, disse ao Expresso João Melancia, responsável da central. “A área envolvente, que é da nossa responsabilidade esta exemplarmente limpa. Achamos que nada de grave poderá acontecer”, acrescentou.

A Central Termoelétrica do Pego produz energia elétrica a partir de carvão e gás natural. Entre as freguesias do Pego e Concavada, no concelho de Abrantes, a central está a cerca 150 quilómetros de Lisboa, na margem esquerda (a sul) do rio Tejo.

“As chamas ainda estão no lado norte do rio Tejo. Em linha reta, o fogo é capaz de estar a dez ou 15 quilómetros da central, tendo o rio pelo meio - o que é uma grande ajuda”, diz João Melancia.

Já esta quarta-feira, ao final da tarde, a Proteção Civil de Santarém ativou o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil, devido ao elevado número de incêndios no distrito, confirmou à agência Lusa a presidente da Comissão Municipal Distrital de Proteção Civil.

Neste momento, segundo a Proteção Civil, o incêndio de Mação, que começou há pelo menos dois dias, é o que causa maior preocupação uma vez que se trata de “um incêndio difícil de combater”, registando projeções a mais de um quilómetro de distância.

Além de Mação, foram ainda destacados os fogos de Vila de Rei (em Castelo Branco), Ribeira de Pena (em Vila Real) e Soure (em Coimbra).