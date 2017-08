Acidente na Madeira leva a cancelamento de vários eventos

A Secretaria Regional da Agricultura e Pescas da Madeira decidiu esta quarta-feira cancelar as festas do Figo e do Tabaibo e a Mostra do Bolo do Caco em consequência da queda do carvalho, no Monte, que vitimou 13 pessoas.

"Em virtude dos recentes acontecimentos e do consequente pesar que assola a população de toda a Madeira, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Agricultura e em consonância com as Casas do Povo que tinham eventos programados para os próximos dias, decidiu cancelar a Festa do Figo e do Tabaibo, a ter lugar entre os dias 18 e 20 na Fajã da Ovelha, e a Mostra do Bolo do Caco e Pão Caseiro da Madeira, no dia 21 nos Jardins de Santa Luzia", diz uma nota da Secretaria Regional.

Um carvalho de grande porte e com duas centenas de anos abateu segunda-feira, Dia da Assunção de Nossa Senhora, também conhecido por Dia de Nossa Senhora do Monte, padroeira da Região Autónoma da Madeira, no Largo da Fonte, no Monte, sobre várias pessoas que aguardavam pela passagem da procissão, causando 13 mortos e 49 feridos.

Esta manhã, sete dos feridos permaneciam hospitalizados, um dos quais nos cuidados intensivos, segundo informação do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

Oito das vítimas mortais são do sexo feminino e cinco do masculino, sendo uma criança de 1 ano e as restantes com idades entre os 28 e 59 anos. Uma mulher francesa e outra húngara figuram entre os mortos.