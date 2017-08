Queda de árvore no Funchal terá causado pelo menos uma dezena de mortos, ainda sem confirmação oficial

Uma árvore de grande porte caiu esta terça-feira no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, na Madeira, num local onde decorria a festa da padroeira da ilha, e terá causado pelo menos uma dezena de mortos e 35 feridos, mas não há ainda nenhum número confirmado oficialmente.

O primeiro balanço oficial será feito às 16h30, segundo informação dada pelo secretário regional da Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos. A árvore localizava-se num jardim já antigo, do século XIX, e a árvore estava já sinalizada. Segundo fonte local disse à Lusa a árvore caiu num ponto onde são vendidas velas.

Homem de Gouveia / Lusa

No local estão já a Equipa Médica de Intervenção Rápida (Emir), bombeiros e diversas ambulâncias. O número de vítimas poderá dever-se não só à queda da árvore, mas também à tentativa de fuga das pessoas que se encontravam concentradas naquele local.

O arraial do Monte é considerado a maior festa da Madeira, contando com a presença das entidades regionais, incluindo o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, nas celebridades religiosas. O largo costuma ficar cheio e muitas pessoas esperavam o início da procissão, que entretanto foi cancelada.

Muitas pessoas concentram-se agora junto do hospital central do Funchal para onde foram levados os feridos.

[atualizada às 14h47]