Queda de árvore na Madeira faz 12 mortos e 50 feridos. Decretados três dias de luto

A queda de uma árvore na Funchal, esta terça-feira, resultou na morte de 12 pessoas e 50 feridos, segundo o balanço oficial da Proteção Civil da Madeira.

Das vítimas mortais, dez faleceram no local. Uma criança morreu a caminho do hospital e uma mulher não resistiu aos ferimentos e morreu já no hospital, informou ainda Pedro Ramos, secretário Regional da Saúde que tutela a Proteção Civil da Madeira, numa conferência de imprensa esta tarde. Dos feridos, sete encontram-se em estado grave.

O acidente ocorreu no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, na Madeira, quando decorria a festa da padroeira da ilha. A árvore localizava-se num jardim já antigo, do século XIX. Tinha o tronco oco, estava já sinalizada pelo risco eventual de queda e estava amarrada com cabos há dois anos. À Lusa, uma fonte local disse que a árvore caiu num ponto onde são vendidas velas para a procissão.

O alerta foi dado às 12h08 e os bombeiros chegaram ao local “cinco minutos depois”, segundo Pedro Ramos. Entre as pessoas que ficaram feridas, encontram-se “algumas crianças” e cidadãos estrangeiros, nomeadamente alemães, húngaros e franceses.

O Governo Regional da Madeira irá reunir às 17h30 para decretar três dias de luto regional, anunciou, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, que também esteve presente na conferência de imprensa. Às 19h30, será feito um novo balanço no hospital do Funchal, com informações sobre o estado de saúde dos feridos. Foram ainda disponibilizadas duas linhas de apoio: 291 705 779 e 291 705 678.

Numa nota divulgada esta tarde, António Costa, expressou a sua “solidariedade para com os madeirenses”. “Já manifestei a minha solidariedade e ajuda ao Presidente da Câmara do Funchal e ao Presidente do Governo Regional da Madeira”, escreve o primeiro-ministro, acrescentando que o “Governo da República disponibilizou apoio médico face ao elevado número de vítimas” e que o Ministério da Saúde “está em permanente contacto com a Secretaria Regional da Saúde da Madeira”.

O Presidente da República vai deslocar-se ainda esta terça-feira ao Funchal. Uma fonte da Presidência da República disse ao Lusa que Marcelo Rebelo de Sousa deverá chegar por volta das 19h30.

O Largo da Fonte costuma ficar cheio nesta festa religiosa. Esta terça-feira, por volta do meio-dia, muitas pessoas esperavam o início da procissão, que entretanto foi cancelada.

O arraial do Monte é considerado a maior festa da Madeira, contando com a presença das entidades regionais, incluindo o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, nas celebridades religiosas.