Quase 1.500 bombeiros combatem cinco grandes fogos

Um total de 1.443 operacionais, apoiados por 421 meios terrestres, combatiam esta terça-feira cinco incêndios de grande dimensão, de acordo com a Proteção Civil.

Mais de metade dos bombeiros estavam mobilizados em Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, segundo o 'site' da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

Pelas 4h40, o fogo que deflagrou na localidade de Zaboeira, no domingo, era o que concentrava mais meios no terreno: 781 operacionais e 214 veículos.

Ao início da madrugada, o vice-presidente da Câmara de Vila de Rei, Paulo César, dava conta à Lusa da diminuição de intensidade das chamas e manifestava a expectativa de que, com o cair das temperaturas durante a noite, o fogo pudesse ser dominado, o que ainda não aconteceu, de acordo com a página da Proteção Civil.

O segundo maior incêndio, entre as ocorrências importantes destacadas pela ANPC, registava-se também no distrito de Castelo Branco. O fogo, que começou no domingo perto da localidade de Louriçal do Campo, no concelho de Castelo Branco, alastrou-se a território do concelho do Fundão.

A combater este fogo estão 319 operacionais e 101 meios terrestres. Ao início da madrugada, quatro bombeiros ficaram feridos, sem gravidade, em Alcongosta, no concelho do Fundão, durante as operações de combate a este incêndio florestal que lavra na Serra da Gardunha.

Na segunda-feira, dois civis sofreram queimaduras e uma bombeira ferimentos ligeiros, igualmente durante o combate a este fogo. A Câmara Municipal do Fundão, ao princípio da noite de segunda-feira, acionou o Plano de Emergência Municipal.

Em Santarém lavravam pela mesma hora dois incêndios: um em Ferreira do Zêzere, combatido por 156 operacionais e 51 veículos, e outro em Abrantes, já dominado, que mobiliza 123 operacionais apoiados por 33 meios terrestres.

Um quinto incêndio é destacado pela ANPC em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, encontrando-se dominado desde as 2h01, com 64 operacionais e 22 veículos no terreno.