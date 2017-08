“O que importa agora é testemunhar conforto e apoio” neste “momento de dor”, diz Marcelo

“O que importa agora é testemunhar solidariedade e conforto, e estar junto daqueles que sofrem. É isso que venho cá fazer”, disse Marcelo Rebelo de Sousa esta terça-feira à tarde, à chegada à Madeira, para onde viajou assim que foi noticiada a queda da árvore que provocou a morte de 13 pessoas e deixou 49 feridas, das quais 12 em estado grave, incluindo quatro crianças e oito adultos.

O Presidente da República anunciou que vai deslocar-se para o local onde ocorreu o acidente, no Largo da Fonte, na Freguesia do Monte, no Funchal, e que depois irá ao hospital para onde foram transportados os feridos e, finalmente, à Proteção Civil, cuja “resposta rápida” no acidente elogiou.

“Trata-se de uma realidade que chocou muito todos os portugueses”, disse Marcelo. “Era preciso testemunhar imediatamente esse conforto, solidariedade e apoio ao povo madeirense”, acrescentou o Presidente da República, que não quis responder às perguntas sobre as responsabilidades que devem ou não ser apuradas. “Não é altura para isso. Passaram ainda poucas horas. Este momento é de dor”, disse.