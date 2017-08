Marcelo expressa “condolências” e vai ao Funchal para se “inteirar de perto do ocorrido”

Marcelo Rebelo de Sousa expressou as “suas condolências” aos familiares das vítimas da queda da árvore no Funchal, esta terça-feira.

“Ao tomar conhecimento da tragédia ocorrida na Madeira, apresento às famílias enlutadas as minhas mais sentidas condolências”, escreve o Presidente da República numa mensagem divulgada na página da Internet da Presidência da República, adiantando ainda que irá deslocar-se ainda hoje ao Funchal para se “inteirar de perto do ocorrido e, naturalmente, levar uma palavra de alento e conforto aos que perderam os seus entes mais queridos”.

A queda hoje de uma árvore de grande porte no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, concelho do Funchal, durante a festa em honra da padroeira da Madeira, provocou 12 mortos e 50 feridos, segundo um balanço oficial apresentado pela Proteção Civil da Madeira. Dez das vítimas mortais faleceram no local e as restantes duas - uma mulher e uma criança - no hospital.

Numa nota divulgada esta tarde, António Costa expressou a sua “solidariedade para com os madeirenses”. “Já manifestei a minha solidariedade e ajuda ao Presidente da Câmara do Funchal e ao Presidente do Governo Regional da Madeira”, escreve o primeiro-ministro, acrescentando que o “Governo da República disponibilizou apoio médico face ao elevado número de vítimas” e que o Ministério da Saúde “está em permanente contacto com a Secretaria Regional da Saúde da Madeira”.