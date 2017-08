Cáritas pede que “energias sejam canalizadas para as pessoas afetadas” pela tragédia na Madeira

A Cáritas Portuguesa expressou esta terça-feira solidariedade às famílias das vítimas da queda de uma árvore na freguesia do Monte, concelho do Funchal, Madeira, e pediu para que as energias sejam canalizadas para as pessoas afetadas.

Numa missiva enviada ao bispo do Funchal, António Carrilho, o presidente da Cáritas, Eugénio Fonseca, manifesta “solidariedade a todas as famílias das pessoas vítimas, em particular, às que perderam os seus entes queridos na tragédia ocorrida hoje durante as festas em honra de Nossa Senhora do Monte”.

“A nossa solidariedade é extensiva a todos os seus diocesanos e demais nossos concidadãos”, adianta Eugénio Fonseca, esperando que “a todos não faltem as forças humanas e espirituais necessárias para enfrentarem as consequências de tão dramático acontecimento, bem como um lúcido discernimento que lhes permitam perceber que as causas do mesmo estão nas contingências da Natureza e no livre arbítrio que foi concedido aos seres humanos”.

O presidente da Cáritas Portuguesa pede, ainda, que “todas as energias sejam, agora, canalizadas para as ajudas que vierem a ser necessárias para que as pessoas e as famílias afetadas possam retomar, o melhor e o mais depressa que for possível, a normalidade das suas vidas e não lhe falte, sobretudo, a presença amiga das suas comunidades cristãs e dos seus vizinhos, de forma mais intensiva, nos próximos tempos”. “No que estiver no âmbito da sua missão poderão contar com o apoio da Cáritas”, acrescenta Eugénio Fonseca.

Treze pessoas morreram e 49 ficaram feridas na sequência da queda de uma árvore de grande porte ocorrida hoje durante a Festa do Monte. O incidente ocorreu cerca das 12h00, num local onde se concentravam muitas pessoas para participar naquele que é considerado o maior arraial da Madeira, momentos antes de sair a procissão, que foi cancelada.

Fontes no local referem que a árvore estava amarrada há dois anos e o tronco estava oco. No ano passado, as festividades de caráter mais profano deste arraial foram canceladas devido aos incêndios que afetaram o Funchal na segunda semana de agosto.