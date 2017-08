Árvore cai sobre pessoas concentradas no maior arraial da Madeira

O acidente deu-se no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, onde decorre a festa da padroeira da ilha, sendo impossível saber ainda o número de pessoas atingidas

Uma árvore de grande porte caiu hoje no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, na Madeira, num local onde decorre a festa da padroeira da ilha, sendo impossível saber ainda o número de pessoas atingidas.

Fonte no local disse à agência Lusa que a árvores tombou na zona onde está um ponto onde são vendidas velas, não estando excluída a possibilidade de ter provocado vítimas mortais e feridos por ser uma zona de concentração de muitas pessoas. No local estão já a Equipa Médica de Intervenção Rápida (Emir), bombeiros e diversas ambulâncias.

O arraial do Monte é considerado a maior festa da Madeira, contando com a presença das entidades regionais, incluindo o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, nas celebridades religiosas.

A mesma fonte adiantou que a tradicional procissão foi cancelada.

[em desenvolvimento]