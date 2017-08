“A emigração compensa: há mais trabalho e ganha-se mais”

Neste querido mês de agosto, em que emigrantes voltam a Porugal para as férias de verão, o Instituto Nacional de Estatística divulgou um estudo sobre a sua integração e dos seus descendentes no mercado de trabalho europeu. Os que partiram não tiveram dificuldade em encontrar emprego e estão em “melhores condições” do que os que ficaram e até dos que residem nos países que os acolheram. Emigrar é vantajoso, assegura Jorge Macaísta Malheiros, investigador da Universidade de Lisboa.

A taxa de emprego dos emigrantes portugueses é maior do que a dos naturais dos países de acolhimento e do que a dos residentes em Portugal. Emigrar, de facto, compensa?

A emigração resulta para os próprios e, sobretudo, para os descendentes, quer do ponto de vista do capital económico quer do capital cultural. As migrações permitem sempre alguma mobilidade. Mas o facto de a inserção no mercado de trabalho ser maior entre os que emigram não é surpreendente. Os imigrantes em Portugal também têm taxas de emprego mais altas do que a dos portugueses.

Porque aceitam mais facilmente qualquer trabalho?

Também por isso, mas não só. A predisposição para o trabalho é maior entre quem emigra, o que significa que fazem mais esforço para se inserir no mercado de trabalho, mesmo que isso signifique aceitar um trabalho mais duro. Por outro lado, entre os emigrantes há muito menos pessoas com problemas de saúde e incapacidade porque essas não emigram. Os dois fatores fazem com que a taxa de emprego seja maior. Além de terem mais trabalho, habitualmente também ganham mais. Por isso, a emigração vale a pena. E para os mais qualificados há ainda outro fator: as condições do trabalho tendem a ser mais gratificantes.

Os lusodescendentes que se licenciaram não só têm quase pleno emprego, como 44% exercem profissões qualificadas. Não o teriam conseguido se os pais tivessem ficado?

Provavelmente não. A grande maioria dos descendentes tem menos de 40 anos e apresenta uma taxa de emprego de 96%, bastante mais elevada do que as pessoas do mesmo grupo etário em Portugal. Mas mais surpreendente é 44% terem profissões qualificadas, uma vez que 27% têm ensino superior. Isso significa que lá fora é mais fácil ter uma profissão qualificada sem ter um curso. Em Portugal é mais frequente as pessoas terem um trabalho abaixo da qualificação.

Há mais mobilidade social lá fora?

No geral, há uma associação entre mobilidade geográfica e mobilidade social. Isso também acontece no caso das migrações internas, com as pessoas que vieram do campo para a cidade, onde a valorização da escola está mais presente. A migração é claramente benéfica no sentido de ajudar a que mais pessoas atinjam níveis de instrução mais altos.

A maioria dos emigrantes e seus descendentes não aponta obstáculos à obtenção de emprego. Os portugueses são dos que melhor se integram?

Os portugueses que emigraram nos anos 60 e 70 eram vistos, por exemplo, em França, como os imigrantes tranquilos, aqueles que se portavam bem e que melhor se integravam. Vinham de um contexto de ditadura, que promovia uma cultura disciplinar, que fazia com que as pessoas não reivindicassem muito. Relativamente à vaga de emigração mais recente, os portugueses entraram bem nos mecanismos de competição europeia por trabalhadores mais qualificados e foram-se saindo bem quando comparados com outros.

A facilidade de adaptação é uma característica dos portugueses?

Os portugueses conseguem ajustar-se bem ao país onde estão, mas ao mesmo tempo tendem a conservar componentes da identidade portuguesa. Ao interagirem bem com as sociedades locais, por um lado, e ao funcionarem como um grupo com identidade própria e que consegue proteger-se, por outro, conseguem minimizar os impactos negativos da emigração.

Portugal conseguirá recuperar parte da sua geração mais qualificada que deixou o país?

A maioria não voltará. Mas no contexto de livre circulação a mobilidade é maior e permite diferentes tipos de vaivém, facilitados pelas novas formas de organização do trabalho e pelo trabalho à distância. E estando as pessoas menos zangadas com Portugal do que estavam quando partiram, pode haver novas formas de ligação a estes emigrantes, que podem contribuir para a sociedade e para a inovação em Portugal.

