Premiado com euromilhões morre em piscina sem vigilância

Rui Gaudêncio Vaz, de 52 anos, o homem que antes de ficar rico com o Euromilhões, em 2009, chegou a andar a pedir esmola em Portugal e Espanha, morreu este domingo num empreendimento turístico em Penha Garcia, concelho de Idanha-a-Nova, depois de ter resolvido dar um mergulho na piscina, culminando assim "uma direta" de festejos com amigos.

O ganhador de um pouco mais de um milhão do segundo prémio, numa semana em que os 42 milhões do primeiro não saíram a ninguém, entrou no complexo de "O Javali" pelas 18h de sábado, e terá passado a noite e a madrugada e manhã de domingo a beber com um grupo de amigos, no complexo do restaurante que tem uma piscina semi olimpica sem vigilância.

Emília Marques, empregada no restaurante, disse ao Expresso que o cliente estava muito embriagado. É bem possível. Já quando ganhou o Euromilhões — e conforme contou em 2010 — só soube que era milionário no dia seguinte porque se "emborrachara" no dia do sorteio.

Na manhã de domingo, já passaria das 10h30, "Rui Milionário" dirigiu-se sozinho às instalações sanitárias "tirar as roupas" e, depois, "saltou para a piscina". Ainda segundo Emília Marques, o estado de embriaguez em que se encontrava tê-lo-á levado a perder o controlo, rapidamente. Foram outros utentes quem deu o alarme.

E foi um filho de Emília Marques quem retirou da água Rui Vaz que "ainda estava com vida". E tentou reanimá-lo, em vão, desajudado também pelo fraco estado de saúde da vítima que, segundo a mesma empregada, "era muito doente, sofria de diabetes e tinha uma pilha no coração".

Os Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova chegaram ao local por volta das 11h e já pouco puderam fazer. Perante a GNR, o óbito foi confirmado e a causa registada, "paragem cardiorrespiratória". O corpo foi levado para o Hospital de Castelo Branco, onde deverá ser autopsiado ainda nesta segunda-feira.

A nova lei, que entrou em vigor no dia 2 deste mês de agosto, dispensa as piscinas de empreendimentos turísticos, como a do restaurante "O Javali", da presença, anteriormente obrigatória, de um nadador salvador, "desde que seja assegurada vigilância permanente por um técnico, devidamente identificado, habilitado com formação em suporte básico de vida, e mantidos disponíveis os materiais e equipamentos destinados à informação e salvamento, de acordo com o fixado pelo ISN".

Estão excetuadas da lei as piscinas com menos de 100 metros quadrados de plano de água, o que não será o caso da do "O Javali", uma vez que sendo semi olimpica, como disse ao Expresso Emília Marques, terá, pelo menos, cerca de 400 metros quadrados.

O “Rui Pelintra” ficou milionário*

Passou de "Rui Pelintra" a "Rui Milionário". É mais feliz? De certa forma. Não tem que pensar em arranjar trabalho, realizou o seu grande sonho e só lhe falta uma namorada. Mas vive com medo de sair à rua, de perder o que dantes lhe custava a ganhar...

Apareceu do nada, de repente. As barbas brancas chegavam-lhe à cintura, nas mãos segurava bilhetes de lotaria. "Parecia quase Cristo", conta Rui Vaz. O homem deu-lhe uma cautela e disse-lhe que ia ter muita sorte no ano que aí vinha. Rui ficara sem trabalho, andava a pedir esmola à porta da catedral de Saragoça, estava a mais de mil quilómetros de casa sem dinheiro para o regresso. Quando o "El Gordo" andou à roda, viu em seu poder os números do primeiro prémio, mas não pela ordem que lhe daria uma fortuna. Ainda não fora desta, estava prestes.

Rui ficou à espera. "Sempre tive esperanças de qualquer coisa e até tinha dito a algumas pessoas: ainda hei-de ser rico." Já uma vez a sorte tentara escolhê-lo. Foi há uns anos, talvez perto de 30, quando ele e os irmãos, ainda miúdos, pegaram num boletim do Totobola, preencheram-no e acertaram em todos os resultados. Quando foram ao café para receber o prémio, os adultos riram-se. "'Então, vocês não o meteram, não o pagaram...' disseram-nos. Mas era um 13, veja lá, e naquela altura já era muito dinheiro." Muito mesmo, especialmente para pastores filhos de pastor por conta de um patrão.

Agora, espera outras coisas da vida. Tal como lhe dissera o desconhecido que nunca tinha visto e nunca mais voltaria a ver, teve uma grande sorte no ano passado. Jogou quatro euros no Euromilhões e saiu-lhe o segundo prémio, ganhou um pouco mais de um milhão, uma fortuna, especialmente para quem mora numa aldeia do interior do país e "nunca teve nada, nunca teve posses". Talvez por essa razão tem sido muito comedido. Apenas satisfez o seu grande desejo de ter uma concertina, apesar de não saber tocar muito bem. E como a comprou - uma antiguidade com duas décadas que lhe custou quatro mil euros e que, para um olhar de especialista é afinal um acordeão -, já só pretende arranjar uma namorada.

É verdade que também comprou uma casa, numa rua com nome de amuleto, lá na sua terra, cujo nome não divulgamos a seu pedido, mas isso foi porque tem 45 anos e já fazia sentido sair de casa do pai e ir morar sozinho. Bem, sozinho até ver. "Já tenho para aí uma mulher em vista, não sei é se ela serve. Conheço-a desde sempre, mas ainda não lhe falei. Já me disseram 'vai lá, vai lá'. Tenho de lá ir uma vez que calhe, agora para o Verão... É solteira, não sabe o que é um homem, segundo o que oiço dizer, pode-me servir." E acrescenta: "É mais ou menos da minha idade... Há lá um que é guarda e ela diz que não o quer. E é guarda... Tenho de arranjar uma pessoa que lhe saiba dar a volta... aos pais, à mãe que é quem manda. São pessoas do campo... É assim tipo disso..."

É uma moça portuguesa, mas não é lá da aldeia. Rui não quer uma conterrânea, para ser sincero até preferia uma espanhola. Gosta mais dos frutos das terras vizinhas, onde já viveu tantos anos como em Portugal. E quando fala nisso saem-lhe as palavras com sotaque castelhano. "A pessoa, lá, tem amigos e ninguém diz mal de ninguém, está-se à-vontade. Na Espanha, é como estar no céu. Tenho uma casa minha...estou aqui porque tenho a família, que vou ajudando... o meu pai, com 87 anos, que não quer sair de casa dele... mas quem sabe se... Onde me sentir melhor é que é o meu sítio." Tudo pode acontecer, aliás, já muito lhe aconteceu desde que veio ao mundo na aldeia de Malcata, quando o lince já era considerado raro.

Da "terra fria", como Rui chama ao lugar onde nasceu, saiu menino, com um ano, rumo à aldeia natal de seus pais, para trabalharem no campo. Entrementes, ainda viveram noutra freguesia, mas a mãe de Rui morreu e o pai e os quatro filhos voltaram às origens. E ele, o do meio, foi tirado da escola antes de completar a quarta classe, a fim de ajudar o pai. De ler e escrever, aprendeu "alguma coisa" por sua conta, hoje "gostava de ir aprender mais algumas letras" e tirar a carta de condução. Quem o ajuda a lidar com o dinheiro é o seu irmão mais novo, seu vizinho, que também "não tem estudos", mas sabe um pouco mais e ajudou-o a regressar de Saragoça. Rui tem consciência do seu menor entendimento das coisas, tem pena de pouco saber de negócios, por isso, não está interessado em fazê-los, prefere ver o dinheiro nos três bancos que lhe ofereceram "boas condições".

Por esta altura, já só aparecem de vez em quando, mas logo a seguir a ter ganho os 1.077.922,90 euros (ninguém conseguiu os 42 milhões do primeiro prémio, nessa semana em que Rui apenas errou uma estrela) surgiam, diariamente, pessoas muito interessadas em convencê-lo. "Vinham aí indivíduos que não precisam, bem empregados, a ganhar bem... já me conheciam, vê? Antes não me passavam cartão." Até com mulheres lhe aparecem. "Só não tenho chatices, porque não vou na conversa. Eu digo: ó pá, mete-te na tua vida que eu sigo com a minha. Então, ninguém se mete. Mas falatório há muito, nas terras pequenas sabe-se como é. Só que isso, a mim, boto tudo para trás das costas, se não botasse era uma guerra." E a aldeia é mesmo pequena, tem menos de 600 habitantes, todos os anos morre mais gente do que a que nasce.

Rui, embora afável, tornou-se mais desconfiado, ao mesmo tempo que moderou o comportamento, até já nem se "emborracha" com a mesma facilidade. "Tem que se levar as coisas com calma e não ir pela conversa de ninguém. Agora sou mais seguro ainda do que era. Se puder segurar dinheiro não gasto e antigamente até gastava o que não tinha. Eu sei que tenho dinheiro para andar à grande e não andar a passar mal, mas a pessoa está sempre com medo... que seja pouco" Mas não é só disso que o novo milionário tem medo, sair da aldeia tornou-se um problema: "Não gosto de andar muito, é destas coisas, dá-me a impressão que este ou aquele me podem reconhecer..."

Ainda há pouco tempo foi visitar o único irmão fora da terra, o mais velho que vive em Lisboa. "Fui lá e ao outro dia vim. Um dia ou dois e aborreço-me de lá estar. O barulho é muito. E tenho medo de por lá andar por causa dos jornais, vêem a cara e..." Ele até gostava de dar umas voltas mais longas, visitar pessoas boas, que lhe fizeram bem, patrões ricos que não sabem que ele está rico, todavia, quando pensa nisso, surge-lhe logo no pensamento a pedinchice de que será alvo e acaba por ir ao café mais próximo ou ficar em casa a ver televisão, um entretenimento muito limitado, já que apenas consegue "apanhar" a SIC e a TVI desde que uma trovoada lhe roubou os canais do Estado.

Antes daquele sábado em que, no café cheio de gente, lhe disseram que tinha "para ali números à parva" (não soube na sexta-feira porque se "emborrachara" e, à cautela, deixara o boletim em casa) e que um primo, bancário, lhe assegurou que estava rico, ele era conhecido por "Rui Pelintra" e ainda quase todos os vizinhos lhe chamam assim, embora alguns comecem a utilizar a alcunha de "Rui Milionário". Até ali, fizera de tudo para sobreviver, desde pastorear, andar na apanha do tomate, no tabaco, no corte da lenha, na limpeza e arranjo de sepulturas no cemitério da terra... até ser obrigado a andar três meses a pedir, "envergonhado", em Saragoça, no final de 2009, quando não conseguiu arranjar o que o levou lá: trabalho. "Vida de pobre. Agora, ainda bem que foi isto, mas já passei muito mal."

A diferença é que não mais se preocupou a arranjar trabalho. "É só a saúde, tenho pouca. Problemas que já vêm dantes... nervos, úlcera, bronquite... Apanhei maus tempos." Gosta da vida que leva? "Que remédio", responde a rir-se.

*artigo de Anabela Natário, publicado na revista do Expresso de 15 de maio de 2010.