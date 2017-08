PJ deteve dois suspeitos de atear fogo perto de Vila Real

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um agricultor de 19 anos e um desempregado de 61 anos, suspeitos de terem ateado alguns dos incêndios que deflagraram nos últimos dias, perto de Vila Real.

Sobre o primeiro, a unidade de investigação criminal da PJ de Vila Real revela que o suspeito terá ateado um incêndio em área florestal em Quadra - Tuizelo (Vinhais).

Este incêndio, que ocorreu às 2h da manhã a 13 de agosto, "colocou em perigo uma vasta mancha florestal, área agrícola e habitações, que apenas não foram consumidas devido à intervenção dos meios de combate, designadamente dos bombeiros e populares".

O suspeito ainda vai ser ouvido para que lhe sejam determinadas as medidas de coação.

Já sobre o desempregado de 61 anos, terá sido o autor de um incêndio em área florestal no Bairro do Sol – Favaios, em Alijó. "O incêndio ocorrido no dia 10 de agosto de 2017, pelas 12h, colocou em perigo uma vasta mancha florestal."

Já foi interrogado por um juiz que lhe determinou a medida de coação de apresentações bissemanais num posto policial.

Este ano, a Polícia Judiciária já fez 56 detenções relacionadas com incêndios florestais.