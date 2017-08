Incêndios: Ativado Plano Municipal de Emergência em Vila de Rei, fogo ameaça aldeias

O incêndio que começou em Ferreira do Zêzere e que progrediu no domingo para Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, ameaça aldeias e obrigou a autarquia a ativar o Plano Municipal de Emergência, afirmou o presidente da Câmara.

"Há muitas aldeias ameaçadas. Há muitos bombeiros, mas para a força do fogo eles também são poucos", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Vila de Rei, Ricardo Aires, referindo que "algumas dezenas de pessoas" tiveram de ser retiradas, sem conseguir especificar o número concreto.

De acordo com o autarca, o Plano Municipal de Emergência foi ativado às 19h30, sendo que "metade do concelho está a arder".

O comandante Carlos Pereira, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), explicou que este incêndio teve origem no fogo de Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, que já lavra desde sexta-feira.

Este domingo, a ANPC decidiu criar uma ocorrência própria para o fogo que se dirigiu para Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, face à extensão da frente. "O incêndio de Ferreira do Zêzere dividiu-se e uma das frentes foi para Vila de Rei, o que nos está a causar alguns problemas", afirmou Carlos Pereira, confirmando que tiveram de ser evacuadas "várias aldeias por precaução".

A outra frente do fogo de Ferreira do Zêzere já se encontra no concelho de Abrantes, acrescentou.

De acordo com a página da Proteção Civil, o incêndio de Vila de Rei mobilizava, às 22h45, 228 operacionais e 73 meios terrestres. "Estamos a ativar ainda mais meios para esta ocorrência", sublinhou o comandante da ANPC.

No distrito, lavra outro incêndio, no concelho de Castelo Branco, em que "há proximidade das chamas às casas" na localidade de Casal da Serra, disse à Lusa o presidente da Câmara, Luís Correia.

No entanto, até ao momento, não foi necessário proceder à evacuação da povoação, vincou.