Três arguidos por fogo no Gerês

A GNR constituiu arguidos três indivíduos por alegada autoria de uma queima de sobrantes que provocou um incêndio florestal no Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Terras de Bouro.

Em comunicado, a GNR refere que o incêndio teve início pelas 16:30 de sexta-feira e consumiu cerca de 5.000 metros quadrados de mato.

Acrescenta que o incêndio teve origem na realização de uma queima de sobrantes e foi combatido pelos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, elementos dos Sapadores de Terras de Bouro e elementos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, com apoio de dois meios aéreos. Foi dado como extinto pelas 23:00 de sexta-feira.







Os arguidos têm entre os 24 e 56 anos e prestaram termo de identidade e residência, pela prática do crime de incêndio florestal de forma negligente. Os factos foram participados ao Tribunal de Vila Verde.