As estradas nacionais 348, em Ferreira do Zêzere, e 238, em Cernache do Bonjardim, estão esta manhã cortadas ao trânsito devido a incêndios florestais, adiantou ao Expresso fonte da GNR.

Já a autoestrada A13, que se encontrava encerrada nos dois sentidos entre os quilómetros 147 e 156, entre Pias (Ferreira do Zêzere) e Alvaiázere, foi reaberta pelas 11h00, referiu a mesma fonte.