Nunca houve tantos incêndios como ontem

No sábado, registaram-se 268 fogos florestais, o número mais elevado deste ano. Esta manhã, há seis incêndios de grandes dimensões nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém.

O domingo na sede da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) começou sem surpresas - e exatamente da mesma forma que tinha começado no sábado. Patrícia Gaspar, a adjunta de operações da ANPC, repetiu o que tinha dito na véspera: foi alcançado um novo máximo de ocorrências registado num só dia este ano. Depois de o recorde de fogos florestais ter sido fixado na sexta-feira, com 220 incêndios, ontem houve 268 casos.

Os registo de atividade operacional de sábado mostram que estiveram envolvidos no combate às chamas, de norte a sul do país, 6553 bombeiros, com o apoio de 1762 viaturas. De acordo com a ANPC, realizaram-se ainda 103 missões com meios aéreos. E, ao final do dia, depois de uma análise às previsões meteorológicas para os próximos dias, Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Protecção Civil.

Esta manhã, às nove horas, Patrícia Gaspar confirmou que estavam a ser acompanhadas 6 ocorrências "mais complexas": Louriçal do Campo (Castelo Branco); Torres do Mondego (Coimbra); Carvalhal (Tomar); Ferreira do Zêzere (Santarém); Alvaiázere (Leiria) e Mealhada (Aveiro). Em todo o país, registavam-se, às 09h00, 52 incêndios, combatidos por 3159 operacionais, com o apoio de 923 viaturas e 18 meios aéreos.