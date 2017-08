Explosão em prédio em Alfama provoca 6 feridos (em atualização)

Explosão aconteceu num edifício da Rua dos Remédios, e terá sido provocada por uma fuga de gás. Bombeiros e veículos de emergência no local. O vereador da Segurança e Proteção Civil da CML anunciou que há seis feridos, dois em estado grave

O alerta foi dado às autoridades às 19h07. A explosão aconteceu no prédio nº 59 da Rua dos Remédios, no bairro de Alfama, segundo informações confirmadas ao Expresso pelo Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. À explosão seguiu-se um incêndio no edifício, que já foi entretanto extinto.

No local, Carlos Castro, vereador responsável pelo pelouro da Segurança e Proteção Civil da Câmara de Lisboa, afirmou aos jornalistas que há seis feridos, dois dos quais em estado grave.

Citado pela Lusa, refere que os feridos estavam todos dentro do edifício e que alguns são estrangeiros.



A explosão fez também sete desalojados, havendo o perigo de a fachada do prédio ruir, disse Carlos Castro aos jornalistas no local, pouco depois das 21h.



Às 21h30, a assessora de imprensa do INEM, Cátia Alves, dizia ao Expresso que foram assistidas cinco pessoas, todos com ferimentos ligeiros, à exceção de um homem com aproximadamente 40 anos com queimaduras e escoriações graves que foi helitransportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Entre os feridos estão funcionários da Lisboagás que estavam a fazer uma inspeção no local para apurar as causas do contínuo cheiro a gás de que os moradores se queixavam há vários meses.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, adianta também que se terá tratado de uma "fuga de gás" que provocou "duas fortes explosões", desconhecendo, para já, mais pormenores.

Uma primeira explosão terá acontecido no último andar do número 59 da Rua dos Remédios, seguida de uma segunda explosão mais pequena.

No local há várias viaturas de bombeiros e pelo menos três ambulâncias do INEM.

(Em atualização)