Incêndios obrigam ao corte das auto-estradas A8 e A14 (atualização)

Incêndio no concelho de Torres Vedras levou ao corte da Auto-Estrada do Oeste nos dois sentidos. A14 também está cortada na zona de Coimbra por causa de reacendimento do incêndio de Cantanhede. Mais de 2 mil bombeiros estão este sábado à tarde empenhados no combate a 194 incêndios que lavram no país

A Auto Estrada do Oeste, A-8, foi cortada nos dois sentidos devido a um incêndio na zona de Torre Vedras, avançou à agência Lusa Patrícia Gaspar, da Proteção Civil. O corte teve início pouco depois das 16h. Segundo precisou a adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o corte desta via de circulação deveu-se a um incêndio registado perto da saída de Torres Vedras Norte. No local, estão elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR). A A14 também se encontra cortada entre os nós de Coimbra Norte e Santa Eulália. Em causa está o reacendimento do fogo em Cantanhede, que aconteceu por volta das 15 horas. No combate estão mais de 300 operacionais, apoiados por 95 viaturas e três aeronaves. Por causa causa dos incêndios há ainda a registar um corte no IC2, na zona de Redinha, Pombal, nos dois sentidos. De acordo com informações avançadas pela Autoridade Nacional da Protecção Civil, através da sua página na Internet, mais de 2000 bombeiros sairam para o terreno este sábado no combate a 194 incêndios um pouco por todo o país. Os casos mais complicados registam-se no distrito de Santarém, com 872 bombeiros a combater as chamas, apoiados por 271 veículos e 3 meios aéreos. Neste distrito há incêndios ativos a esta hora nos concelhos de Alpiarça, Almeirim, Alcanena, Abrante, Ferreira do Zêzere, Ourém e Tomar. (Em atualização)