Incêndios: Sete fogos em curso, 1600 bombeiros no terreno

Abrantes, Alvaiázere, Cinfães e Pombal são as ocorrências mais graves. Incêndios de Cantanhede, Ferreira do Zêzere e Grândola estão em fase de resolução

Mais de 1600 bombeiros estão no terreno este sábado empenhados no combate aos vários incêndios em curso no território nacional. De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, os casos mais graves ocorrem nos distritos de Santarém (Abrantes), Leiria (Alvaiázere e Pombal) e Viseu (Cinfães).

Outros três fogos - em Cantanhede, Ferreira do Zêzere e Grândola - estão dominados e em fase de resolução.

O caso de Abrantes, um incêndio em curso desde quarta-feira, é o que mobiliza mais meios, com 543 bombeiros no terreno. Em Alvaiázere, as chamas surgiram ao início da noite de ontem e a grande preocupação dos bombeiros é tentar impedir que uma das frentes de fogo chegue à zona de Ferreira do Zêzere.

As condições meteorológicas previstas para hoje, com temperaturas elevadas e vento, são uma preocupação para os bombeiros. Pedro Araújo, da Proteção Civil, referiu há pouco que não existem autoestradas cortadas, ainda que a A23 esteja sujeita a condicionamentos devido ao fumo. O dispositivo de combate está a ser reforçado por três aeronaves, uma marroquina e duas espanholas.