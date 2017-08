Incêndios: Habitações evacuadas em Tomar, ativado Plano Distrital de Emergência de Coimbra (em atualização)

A tarde deste sábado trouxe várias reativações em incêndios que tinham sido dados como dominados da parte da manhã. Por causa das condições meteorológicas adversas, as chamas voltaram a lavrar com intensidade na Mealhada, Cantanhede, Alvaiázere e Ferreira do Zêzere.

Há registo de uma quinta evacuada em Tomar, onde estavam mais de duzentas pessoas, e ainda de várias casas que estavam a ser ameaçadas pelas chamas. O mesmo aconteceu com várias habitações na aldeia de Cabeça Gorda.

O incêndio de Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, que tinha sido dado como dominado, reativou hoje à tarde, sendo que o fogo já entrou na localidade de Beco, informou o presidente da Câmara Municipal. "O fogo já entrou na localidade de Beco e está a ir em direção a Dornes. Está medonho", disse à agência Lusa o presidente do município, Jacinto Lopes, referindo que "há casas em risco". De acordo com o autarca, as chamas estão "a aumentar de intensidade" e lavram de forma descontrolada, considerando que "vai ser muito complicado" combater o fogo.

No distrito de Coimbra foi mesmo ativado o Plano Distrital de Emergência, segundo informações avançadas no habitual ponto de situação feito às 18h por Patrícia Gaspar, adjunta de operações da Protecção Civil.

A Câmara de Miranda do Corvo ativou também este sábado o Plano Municipal de Emergência devido ao incêndio "de grandes dimensões" que lavra na freguesia de Semide e que coloca "em risco" diversas casas de cinco aldeias, anunciou a autarquia.

A Auto-Estrada do Oeste, A8, chegou a estar cortada nos dois sentidos devido a um incêndio na zona de Torre Vedras. A situação já foi entretanto resolvida.

A A14 também foi cortada entre os nós de Coimbra Norte e Santa Eulália. Em causa está o reacendimento do fogo em Cantanhede, que aconteceu por volta das 15 horas. No combate estão mais de 300 operacionais, apoiados por 95 viaturas e três aeronaves.

Por causa dos incêndios há ainda a registar um corte no IC2, na zona de Redinha, Pombal, nos dois sentidos.

De acordo com informações avançadas pela Autoridade Nacional da Protecção Civil, através da sua página na Internet, mais de 4000 bombeiros sairam para o terreno este sábado no combate a 297 incêndios um pouco por todo o país.

Quase 600 militares e 116 viaturas estão também a ajudar no combate aos incêndios, em missões de apoio à Proteção Civil, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e diversos municípios, anunciou o Exército.

(Em atualização)