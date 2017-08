Do outro lado do espelho

O filho de Paulo Futre anda "concentradíssimo", mas não em transferências nem em mercados populosos. Paulo Jorge Futre, 28 anos, está a fazer um interessante percurso como artista em Espanha, depois de ter frequentado uns anos e Biotecnologia, e de ter completado uma licenciatura de Design e Belas Artes. "Sou uma pessoa criativamente inquieta", definiu-se ao Expresso, tendo dito que só o tempo poderá dizer se o que faz é arte. O que é certo é que os seus quadros espelho são um sucesso - só este ano, teve 90 encomendas - e encontram-se nas paredes das casas de pessoas bem conhecidas - do agente de futebol Jorge Mendes, a Luís Figo, Ronaldo "fenómeno", ou muito em breve, na de António Banderas e da manequim argentina Valeria Mazza.



Spequo

Este domingo 13, na gala Starlite Marbella, a mais importante de Espanha, Banderas será o 'speaker' no leilão de beneficência, e Mazza também estará presente. Ambos levarão para casa um retrato assinado por Paulo J. Futre, um "Spequo". O nome vem da junção das palavras italianas "Specchio" (Espelho) + Aqua (Água), e é um retrato feito em espelho, o que por si só, o torna interactivo. "A ideia inicial veio do conceito teatral da "quarta parede", o metafórico muro invisível que separa da obra no teatro", explica-nos. "Quis aplicar o mesmo conceito à pintura", fazendo com que os retratos interagissem com o espectador. Além de ter "o lado poético de te veres refletido numa imagem que é importante para ti", conta.



Spequo

Este projeto de final de curso garantiu-lhe a nota mais alta da faculdade. Nos anos que se seguiram, expôs em algumas galerias de arte, na Arco, em Espanha, no México e na Suíça. Até que... a primeira encomenda lhe bateu à porta. "O meu primeiro colecionista foi o monstro sagrado do futebol, Jorge Mendes", explica. Atrás dele, vieram uma série de outros pedidos - 10 ou 15 - para oferecer como prendas, em casamentos ou outros.



Spequo

Seguiram-se Luis Figo, que quis um retrato seu e da mulher, Helen Svedin, Ronaldo "o Fenómeno", e outros como Roberto Carlos, Fernando Torres, Ricardinho ou Cédric Soares, para nomear apenas alguns.



Spequo

Ter um Spequo em casa pode custar entre 350 e 5000€, consoante as medidas do quadro e a dificuldade da imagem a desenhar. Paulo J. Futre até nos conta uma das maiores dificuldades que sentiu, quando "um marido encomendou como prenda de aniversário um retrato-espelho da sua mulher nua. Foi um desafio pessoal estar "concentradíssimo a fazer o quadro", partilha.