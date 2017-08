Estas são as 235 escolas que têm autonomia para escolher como ensinar os alunos

O Ministério da Educação divulgou esta sexta-feira a lista com as escolas incluídas no projeto de autonomia e flexibilidade curricular. No total, são 235 os estabelecimentos que vão escolher o quê e como vão ensinar os seus alunos.

Trata-se de um projeto experimental que integra escolas da rede pública e privada, que se mostram disponíveis para participar.

“Visa a promoção de melhores aprendizagens indutoras do desenvolvimento de competências de nível mais elevado, assumindo a centralidade das escolas, dos seus alunos e professores, e permitindo a gestão do currículo de forma flexível e contextualizada, reconhecendo que o exercício efetivo de autonomia em educação só é plenamente garantido se o objeto dessa autonomia for o currículo”, lê-se na página do Ministério da Educação.

Lisboa e Porto são as cidades com mais escolas neste programa. Há ainda quatro escolas portuguesas no estrangeiro (Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e ainda Timor).

Região Norte

Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio

Agrupamento de Escolas André Soares

Agrupamento de Escolas António Sérgio

Agrupamento de Escolas Campo Aberto

Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques

Agrupamento de Escolas D. Afonso Sanches

Agrupamento de Escolas da Corga do Lobão

Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora

Agrupamento de Escolas de Arouca

Agrupamento de Escolas de Arrifana

Agrupamento de Escolas de Idães

Agrupamento de Escolas de Infias

Agrupamento de Escolas de Maximinos

Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro

Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira

Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua

Agrupamento de Escolas de Paredes

Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura

Agrupamento de Escolas de Pedome

Agrupamento de Escolas de Pinheiro

Agrupamento de Escolas de Rio Tinto N.º 3

Agrupamento de Escolas de Santa Bárbara

Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira

Agrupamento de Escolas de São Martinho

Agrupamento de Escolas de Valadares

Agrupamento de Escolas de Valongo

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira

Agrupamento de Escolas de Virgínia Moura

Agrupamento de Escolas Diogo Cão

Agrupamento de Escolas do Cerco

Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião

Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos

Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches

Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite de São João da Madeira

Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda

Agrupamento de Escolas Gonçalo Mendes da Maia

Agrupamento de Escolas Gonçalo Sampaio

Agrupamento de Escolas Irmãos Passos

Agrupamento de Escolas João da Silva Correia

Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho

Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior

Agrupamento de Escolas Ponte da Barca

Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes

Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho

Agrupamento Escolas à Beira Douro

Centro de Educação Integral

Colégio Cedros

Colégio de São Gonçalo

Colégio Internato dos Carvalhos

Colégio Novo da Maia

Colégio Paulo VI de Gondomar

Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga

Didáxis - Riba de Ave

Didáxis-Vale S. Cosme

Escola de Comércio do Porto

Escola de Dança Ginasiano

Escola Profissional de Arqueologia

Escola Secundária Augusto Gomes

Escola Secundária de Amarante

Escola Secundária de Paços de Ferreira

Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, Valadares

Escola Secundária Filipa de Vilhena

Escola Secundária João Gonçalves Zarco

Externato Camões

Externato Nossa Senhora Perpétuo Socorro

Externato Paulo VI

Externato Ribadouro

Região Centro

Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque

Agrupamento de Escolas D. Dinis

Agrupamento de Escolas da Batalha

Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré

Agrupamento de Escolas da Gardunha e Xisto

Agrupamento de Escolas de Almeida

Agrupamento de Escolas de Arganil

Agrupamento de Escolas de Aveiro

Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim

Agrupamento de Escolas de Colmeias

Agrupamento de Escolas de Esgueira

Agrupamento de Escolas de Estarreja

Agrupamento de Escolas de Mangualde

Agrupamento de Escolas de Nelas

Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro

Agrupamento de Escolas de Ovar Sul

Agrupamento de Escolas de Sátão

Agrupamento de Escolas de Sta. Cruz da Trapa

Agrupamento de Escolas de Vagos

Agrupamento de Escolas de Vila de Rei

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva

Agrupamento de Escolas Grão Vasco

Agrupamento de Escolas Lima-de-Faria

Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente

Agrupamento de Escolas Rio Novo do Príncipe

Agrupamento Pêro da Covilhã

ART´J - Escola profissional de Artes Performativas da Jobra

Colégio Bissaya Barreto

Colégio da Rainha Santa Isabel

Colégio de S. José

Colégio Dinis de Melo

Colégio João de Barros

Colégio São Teotónio

Conservatório de Música da Jobra

Conservatório de Musica de Coimbra

EBIS Jean Piaget

Escola Secundária Campos Melo

Escola Secundária Quinta das Palmeiras

Instituto Educativo do Juncal

Região de Lisboa e Vale do Tejo

Academia de Música e Belas Artes Luisa Todi

Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas

Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade

Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves

Agrupamento de Escolas Braamcamp Freire

Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes

Agrupamento de Escolas Conde de Ourém

Agrupamento de Escolas Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão

Agrupamento de Escolas D. Carlos I

Agrupamento de Escolas D. Dinis

Agrupamento de Escolas da Bobadela

Agrupamento de Escolas da Caparica

Agrupamento de Escolas da Lourinhã

Agrupamento de Escolas de Abrigada

Agrupamento de Escolas de Alapraia

Agrupamento de Escolas de Alcanena

Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. João dos Montes

Agrupamento de Escolas de Alvalade

Agrupamento de Escolas de Azeitão

Agrupamento de Escolas de Caneças

Agrupamento de Escolas de Carcavelos

Agrupamento de Escolas de Carnaxide

Agrupamento de Escolas de Constância

Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere

Agrupamento de Escolas de Ourém

Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos

Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades

Agrupamento de Escolas de S. Bruno

Agrupamento de Escolas de Samora Correia

Agrupamento de Escolas de Sardoal

Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaços

Agrupamento de Escolas de Vialonga

Agrupamento de Escolas do Barreiro

Agrupamento de Escolas do Restelo

Agrupamento de Escolas Eça de Queirós

Agrupamento de Escolas Emídio Navarro

Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro

Agrupamento de Escolas IBN-Mucana

Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal

Agrupamento de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho

Agrupamento de Escolas Nº 1 de Abrantes

Agrupamento de Escolas Nº 2 de Abrantes

Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria

Agrupamento de Escolas Pedro Alexandrino

Agrupamento de Escolas Póvoa de Santa Iria

Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos

Agrupamento de Escolas Romeu Correia

Agrupamento de Escolas Vasco Santana

Casa Pia de Lisboa, I.P.

Centro de Estudos de Fátima

Colégio Atlântico

Colégio Cantinho das Descobertas

Colégio Catarina de Bragança

Colégio Corte Real

Colégio da Torre

Colégio de Alfragide

Colégio de São Miguel de Fátima

Colégio Pedro Arrupe

Colégio Vasco da Gama

Escola de Comércio de Lisboa

Escola do Grémio de Instrução Liberal de Campo de Ourique

Escola Profissional da Moita

Escola Profissional de Agentes de Serviço e Apoio Social (EPASAS)

Escola Profissional de Almada

Escola Profissional de Estudos Técnicos

Escola Secundária da Baixa da Banheira

Escola Secundária Fernão Mendes Pinto

Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho

Escola Secundária Quinta do Marquês Oeiras

Escolas do Monte da Caparica

Externato "O Nicho"

Externato Álvares Cabral

Externato Cooperativo da Benedita

Externato da Luz

Externato de São Domingos

Externato do Ensino Primário do Centro Social Paroquial de São João das Lampas

Externato Infantil e Primário Passos Manuel

Externato Príncipes de Aviz

Externato Sá de Miranda

Externato Santa Catarina

Instituto de Educação Técnica

Jardim de Infância O Cantinho dos Amigos

Jardim Infantil da Quinta dos Bacelos, ABEI

Real Colégio de Portugal

Região do Alentejo

Agrupamento de Escolas de Aljustrel

Agrupamento de Escolas de Castro Verde

Agrupamento de Escolas de Cuba

Agrupamento de Escolas de Gavião

Agrupamento de Escolas de Portel

Agrupamento de Escolas de Vendas Novas

Agrupamento de Escolas Nº 3 de Elvas

Agrupamento de Escolas nº2 de Évora

Agrupamento Escolas Sines

Escola Profissional da Região Alentejo

Escola Secundária de Moura

Escola Secundária Padre António Macedo

Região do Algarve

Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia

Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres

Agrupamento de Escolas Júdice Fialho

Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa

Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo

Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira

Agrupamento de Escolas Silves Sul

Escola Profissional Cândido Guerreiro (EPCG)

Escola Secundária de Loulé

Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes

Escola Secundária João de Deus

Região Autónoma dos Açores

Colégio do Castanheiro

Colégio São Francisco Xavier

Escola Básica do 2.º Ciclo de Ribeira Grande

Escola Básica dos 1.º e 2.º Ciclos António d´ Ávila com Ensino Artístico

Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Jardim de infância da Vila de Rabo de Peixe

Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Jardim de Infância Francisco Ferreira Drumond

Escola Secundária Padre Jerónimo Emiliano de Andrade

Região Autónoma da Madeira

Colégio Infante D. Henrique

Escola Básica 2.º e 3.º Ciclo do Caniço

Escola Básica 2.º e 3.º Ciclo do Estreito de Câmara de Lobos

Escola Básica de 1.ºCiclo com Pré- Escolar das Figueirinhas

Escola Básica de 1.ºCiclo com Pré -Escolar de Câmara de Lobos

Escola Básica de 1.ºCiclo com Pré- Escolar do Livramento

Escola Básica de 1.ºCiclo com Pré -Escolar e Creche da Ladeira e Lamaceiros

Escola Básica de 1.ºCiclo com Pré- Escolar Ribeiro Domingos Dias

Escola Básica e Secundária da Calheta

Escola Secundária Dr. Ângelo Augusto Silva

Escolas Portuguesas no Estrangeiro

Escola Portuguesa de Cabo Verde e de Língua Portuguesa

Escola Portuguesa de Moçambique

Escola Portuguesa de S. Tomé e Príncipe – Centro de Ensino e da Lingua portuguesa

Escola Portuguesa Ruy Cinatti - Centro de Ensino e Língua Portuguesa