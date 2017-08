500 quilómetros pelos refugiados

Dois folhados mistos, uma carcaça e um croquete. À saída de Carnide, onde esta quinta-feira iniciou a sua caminhada de 500 quilómetros para angariar fundos para ONG que ajudam os refugiados, Luís Silva recebeu a primeira ajuda. Em géneros, cujo valor traduzirá no final por uma doação.

Esta é uma das formas de apoiar a iniciativa. Luís espera sensibilizar para a causa quem se for cruzando no seu caminho (pela costa alentejana e algarvia) até à fronteira com Espanha - meta que estima alcançar em 12 dias, a tempo de passar com a mãe o aniversário dela.

“Vai ser uma aventura”, antecipa. E vai ser uma aventura sem rede, por decisão própria, porque a ideia de Luís é tentar perceber como seria se fosse um refugiado; uma caminhada sem lugares marcados para comer ou dormir, sem preparação física prévia, “porque é assim que acontece na vida real de quem tem de deixar o seu país, fugindo”.

A intenção bailava-lhe na cabeça há algum tempo. Mas foi a sua passagem recente pela Hungria que lhe deu “profundidade e sentido”. Durante três dias, Luís visitou a fronteira com a Sérvia e conheceu um grupo de refugiados que estão a tentar chegar à Europa. “Todos rapazes mais novos do que eu [tem 29 anos] e um quarto deles claramente menores de 13 ou 14 anos.”

Está tudo explicado no site Refugiando, que Luís criou para divulgar o seu projeto. “A ONG que estava a visitar fornece ingredientes frescos que os próprios refugiados usam para cozinhar e eles convidaram-nos para jantar.” Surpreendeu-o “a simpatia e gentileza com que nos trataram”, contou ao Expresso enquanto aguardava na estação de barcos da Trafaria por um cartão multibanco - a primeira peripécia da viagem foi perder o seu.

“Parece que somos nós quem vive mais triste e irritado com a situação por que passam”, recorda ainda, ao falar do grupo, maioritariamente oriundo do Afeganistão e do Paquistão. Foi uma passagem curta, mas voltou decidido a Portugal. Chegou nesta quarta-feira, mas fez-se ao caminho logo no dia seguinte.

Se os pés ajudarem, conta percorrer cerca de 50 quilómetros por dia. Aceita comida, alojamento, um chão para dormir. E propõe receber um cêntimo por cada quilómetro cumprido; a tal comida que possa traduzir em dinheiro no final; ou mesmo que as pessoas ajudem, adiram a um desafio que lançou: partilharem vídeos na internet despejando sobre si baldes de areia - ao estilo do bucket challenge - fazendo uma doação para uma ONG (a lista das possíveis também consta no site) e nomeando três pessoas para o replicarem nas redes sociais. Explique-se que a areia é simbólica, por representar as viagens dos refugiados.

Sem experiências anteriores de voluntariado, “colaborei apenas uma vez com o Banco Alimentar”, Luís Silva vai documentar a sua caminhada com fotos e apontamentos de viagem, a partilhar também no Facebook. Não estabeleceu um objetivo financeiro, não sabe bem o que esperar.

“500 euros talvez já seja razoável para considerar o seu sucesso, mas quanto mais conseguir melhor será, obviamente.”

Luís espera terminar esta quinta-feira no Cabo Espichel. A meio da tarde os pés já acusavam um bocadinho de cansaço, mas o ânimo estava intacto. Em matéria de apoio, o saldo estava positivo: recebeu quatro ajudas e duas negas. Foi ouvindo votos de “boa sorte”, está otimista. Até ao dia 22 de agosto sentir-se-á um bocadinho de nada mais próximo da experiência vivida pelo grupo que conheceu na Hungria.