Watch. A nova aplicação do Facebook rival do YouTube

O Facebook anunciou uma nova função que promete ser rival do YouTube. Chama-se Watch e estará presente na própria aplicação da rede social, com o objetivo de levar as pessoas a gastar ainda mais tempo na mesma.

Esta nova funcionalidade permitirá aos usuários descobrir vídeos fora da página principal da rede social com mais facilidade, criar listas de favoritos e acompanhar também de forma mais fácil eventos criados por artistas, marcas e editores.

Esta aplicação facilita a descoberta dos conteúdos mais populares do momento ou dos vídeos que os nossos amigos estão a assistir e permite aos usuários guardar temas específicos numa lista de favoritos que enviará notificações à medida que novidades forem adicionadas. Em vez de fornecer um fluxo simples de conteúdos de vídeo, o Watch organiza o conteúdo em secções, como os “mais falados” ou “o que está a fazer rir as pessoas”.

Os parceiros que produzem conteúdos de vídeo exclusivamente para o Facebook vão ganhar 55% da receita gerada por quebras de anúncios inseridos no conteúdo, ficando o Facebook com o restante. Ao atrair e acolher programação original, a aplicação dá aos usuários um motivo para passar mais tempo a navegar na página, tempo esse que pode ser usado para mostrar mais anúncios, aumentando assim a receita já astronómica da rede social.

“Watch é uma plataforma para todos os criadores e editores, para encontrar uma audiência, construir uma comunidade de fãs apaixonados e ganhar dinheiro pelo seu trabalho”, afirma Daniel Danker, diretor do produto.

De acordo com o “The Guardian”, Mark Zuckerberg, criador do Facebook, escreveu na sua propria página da rede social que “assistir a um evento não precisa ser passivo”. “Pode ser uma oportunidade de compartilhar uma experiência e reunir as pessoas que se preocupam com as mesmas coisas”, continuou.

O Watch estará primeiro disponível para testes, para um pequeno grupo de utilizadores nos Estados Unidos, e chegará em breve aos dois mil milhões de utilizadores da aplicação.