Vinte toneladas de ovos contaminados com inseticida vendidas na Dinamarca

A Autoridade Alimentar e Veterinária da Dinamarca anunciou esta quinta-feira a venda de 20 toneladas de ovos contaminados no país, provenientes da Bélgica.

Segundo a agência dinamarquesa, os ovos, contaminados com Fipronil - um inseticida considerado tóxico para o consumo humano pela Organização Mundial de Saúde e cuja comercialização está, por isso, proibida na Europa - foram comprados pela empresa Danaeg Products e “vendidos principalmente em cafetarias, cafés, cantinas e serviços de catering”. A probabilidade de terem sido comercializados em grandes quantidades para retalho é reduzida, adiantou a agência, garantindo que os ovos em causa não representam “qualquer risco para a saúde humana”.

A Dinamarca é o décimo país da Europa a ser atingido por este caso, depois da Holanda, Bélgica, Alemanha, França, Suíça, Reino Unido, Luxemburgo, Suécia e Roménia. A Direção-Geral da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural (DGAV) informou esta semana que os ovos em causa não estão à venda em Portugal. Em comunicado enviado às redações, a DGAV esclarece que “os sistemas de controlo oficial implementados em Portugal são aplicados diariamente, sendo os aviários nacionais alvo de diversas ações no âmbito dos planos de vigilância em vigor”.

Os primeiros lotes de ovos frescos contaminados com este inseticida foram encontrados em supermercados na Holanda, no dia 2 de agosto, mas já antes disso as autoridades da Bélgica anunciaram ter detetado a presença da substância tóxica. O Fipronil é um inseticida de utilização comum, autorizado para a desinfestação de animais de companhia.

Dois administradores da empresa holandesa Chickfriend, suspeita de ter usado o produto em explorações avícolas, foram esta quinta-feira detidos, segundo a imprensa do país. Embora não haja registo de problemas de saúde causados pelo consumo dos ovos contaminados, os procuradores holandeses consideram que a saúde pública foi ameaçada “pela entrega ou aplicação do biocida fipronil em aviários”.

Estão a ser investigados outros produtores da Holanda e da Bélgica, onde foram já “identificadas como suspeitas 26 pessoas ou empresas”, segundo a AFP. Foi ainda anunciada a criação de um grupo de trabalho na Bélgica para gerir a atual crise de segurança alimentar.