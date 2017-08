Detetados dois planetas semelhantes à Terra

Ambos circulam na “zona habitável” em torno de Tau Ceti, no sistema solar que fica mais próximo do nosso

Dois planetas com massa e outras características semelhantes às da Terra foram detetados no sistema solar mais próximo do nosso. A notícia é dada por um grupo de investigadores do Hertfordshire, tendo como base informações recolhidas pelo Observatório Europeu do Sul e o Observatório Keck no Havai.

Os dois exoplanetas (assim se chamam planetas pertencentes a um sistema solar diferente do nosso) orbitam à volta de Tau Ceti, um astro que é presença frequente em histórias de ficção científica. Parecido com o Sol em massa e tipo espetral, o Tau Ceti, a 12 anos-luz de distância, é a estrela que fica mais do nosso próprio sistema solar.

O resultado agora anunciado foi tornado possível graças a novas formas sofisticadas de avaliar a ligeira “tremura” da estrela em virtude da atração gravitacional exercida pelos planetas. “Estamos a ficar excitantemente próximos de observar os limites exatos que se requerem para detetar planetas como a Terra. A nossa deteção de oscilações tão fracas é um marco na busca de análogos da Terra e na compreensão da habitabilidade da Terra em comparação com estes”, disse o investigador Fabo Feng.

Os dois exoplanetas ficam junto às margens da zona habitável à volta do Tau Ceti – quer dizer, a zona que não é nem demasiado quente nem demasiado fria, permitindo a ocorrência de água em estado líquido. Além desses planetas, haverá mais dois com massa próxima da da Terra, mas sem as restantes características que poderiam tornar possível a vida.

Mesmo que a descoberta dos cientistas de Hertfordshire não seja desmentida, está longe de ser garantida a existência de vida nesses planetas. Um dos fatores em sentido contrário é o facto de Tau Ceti se encontrar sob bombardeamento mais ou menos constante de cometas e asteroides.