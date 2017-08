Bombeiro ferido em incêndio de Abrantes

O combate aos incêndios que lavram no país fez esta manhã mais um ferido entre as centenas de bombeiros que combatem as chamas. O mais recente episódio aconteceu no fogo que afeta a zona de Abrantes, deveu-se a uma queda desse operacional, e foi avançado no briefing de Patrícia Gaspar, adjunta de Operações da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

Esta quarta-feira-feira, outros cinco bombeiros, além de um civil, ficaram feridos ligeiramente devido a queimaduras, uma queda e inalação de fumo, quando tentavam deter as chamas na Serra do Alvão, Vila Real.

O presidente da Câmara de Vila Real disse esta quinta-feira que a situação nesse incêndio "melhorou significativamente", mas ressalvou que os meios vão continuar espalhados pelo terreno para evitar reacendimentos. "Ainda temos uma frente ativa e à medida que o dia vai avançando as temperaturas vão aumentando", declarou Rui Santos aos jornalistas.

O autarca afirmou ter receio de que possam ocorrer reacendimentos nas zonas por onde já passou o fogo e que as coisas possam "complicar-se de um momento para o outro". O grande inimigo no combate a este incêndio, que deflagrou às 16h27 de quarta-feira, na zona de Paredes, tem sido o vento muito forte.

"Apelo a muita atenção por parte da população, quer para este incêndio em concreto, quer para outros focos de incêndio que possam surgir nos próximos dias, porque o nosso território tem muita área florestal e todos somos poucos para prevenir situações como a que aconteceu no dia de ontem [quarta-feira]", frisou.

Segundo a página da Internet da Proteção Civil, para este fogo estão mobilizados 370 operacionais, 110 viaturas e dois meios aéreos.

Rui Santos disse que ainda é cedo para fazer balanços da área ardida, mas adiantou que "um conjunto muito grande de floresta ardeu".

O autarca enalteceu o trabalho dos operacionais no terreno, quer bombeiros, militares da GNR ou elementos da proteção civil municipal, salientando que "foi extraordinário" e que conseguiram "evitar o pior".

Rui Santos disse ainda que o Presidente da República tem estado a acompanhar a situação de Vila Real.

O fogo aproximou-se de várias aldeias das freguesias de Adoufe, Borbela e Lordelo.

No distrito de Vila Real, segundo a Proteção Civil, estavam ativos, pelas 13:00, outros incêndios em Alijó, Santa Marta de Penaguião e Montalegre.

Para Morgade, Montalegre, foram mobilizados 112 operacionais, 27 viaturas e quatro meios aéreos. Este fogo está a lavrar numa zona de mato.