Proteção Civil: estrutura de comando operacional em Pedrógão foi adequada

Segundo o Ministério da Adminitração Interna, houve “descoordenação no posto de comando da ANPC [Autoridade Nacional de Proteção Civil]” no terreno

A Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) assegura que a estrutura de comando operacional no combate ao incêndio florestal que deflagrou em junho em Pedrógão Grande, causando 64 mortos, se revelou "adequada a cada momento específico".

O parecer consta de um relatório da ANPC sobre o incêndio esta quarta-feira divulgado no portal do Governo, após uma conferência de imprensa da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, para fazer o ponto da situação de estudos, pareceres e inquéritos ao fogo que começou em 17 de junho em Pedrógão Grande e se propagou a concelhos vizinhos, provocando ainda mais de 200 feridos e uma vasta área ardida.

Segundo a ministra, houve "descoordenação no posto de comando da ANPC" no terreno, "em especial com os outros agentes de Proteção Civil".

O relatório da ANPC alega, no entanto, nas considerações finais, que "a estrutura de comando operacional da ocorrência acompanhou, durante todas as fases da mesma, os pressupostos que decorrem do Sistema de Gestão de Operações, tendo-se revelado adequada a cada momento específico".

A ANPC sustenta ainda no documento, contrariando as declarações de Constança Urbano de Sousa, que "foi assegurada, a todo o momento, a coordenação operacional e institucional com os demais agentes da proteção civil e com as autoridades municipais de proteção civil, através da presença no posto de comando de oficiais de ligação em sua representação, nomeadamente da GNR e dos Serviços Municipais de Proteção Civil".