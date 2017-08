Vento mantém aeroporto da Madeira condicionado

O vento continua estaterça-feira a condicionar os voos com partida e chegada ao aeroporto da Madeira, que às 6h30 previa o cancelamento de seis ligações, de acordo com o site da ANA – Aeroportos de Portugal.

Apesar do vento, às 6h08 partiu do Funchal um voo da TAP com destino a Lisboa, estando na fase final de preparativos a partida de mais dois voos da TAP com saída até às 7h10, para o Porto e Lisboa.

Às 6h30, o site da ANA indicava para esta terça-feira o cancelamento das chegadas de voos oriundos de Paris (operado pela Transavia), de Lisboa (TAP) e Ponta Delgada (Azores Airlines). Também nas partidas há o cancelamento destas mesmas ligações.

Os fortes ventos que se fazem sentir no principal aeroporto do arquipélago da Madeira desde sexta-feira da semana passada já provocaram o cancelamento de mais de 100 voos, afetando cerca de 15 mil passageiros, segundo um balanço feito na segunda-feira à tarde pela ANA.

O vento vai manter-se moderado a forte, de nordeste, com rajadas na ordem dos 80 quilómetros por hora nos extremos Leste e Oeste da Madeira e nas terras altas, até ao final do dia desta quarta-feira, havendo a possibilidade de prolongar-se até quinta-feira, disse esta manhã à agência Lusa fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.