Túnel do Marão reaberto no sentido Vila Real-Amarante após incêndio num veículo

A circulação rodoviária dentro do túnel do Marão foi reaberta no sentido Vila Real-Amarante, depois de esta galeria também ter sido encerrada ao trânsito na sequência de um incêndio numa viatura que ocorreu no sentido oposto.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) refere que o alerta para o fumo na viatura foi dado às 12h26, tendo sido logo acionado o plano de emergência e contatados os meios, bombeiros e GNR, que se deslocaram imediatamente para o local.

O túnel foi fechado nos dois sentidos. O acidente ocorreu na galeria sul, que liga Amarante a Vila Real, e a galeria norte foi fechada para servir de saída de emergência e de evacuação.

Cerca de uma hora depois de ter sido dado o alerta de incêndio, foi reaberta a circulação entre Vila Real e Amarante, enquanto do outro lado se procedia ainda à limpeza da via, remoção da viatura e ierificação dos danos provocados na infraestrutura.

Para o local foram mobilizados 36 operacionais e 11 viaturas.

A 11 de junho, um incêndio num autocarro com 20 passageiros obrigou ao encerramento do túnel, cuja reabertura total se verificou a 18 de junho.

O túnel que liga Amarante, no distrito do Porto, a Vila Real, abriu em maio do ano passado e tem duas galerias gémeas, cada uma com duas faixas de rodagem e com um comprimento de 5665 metros.