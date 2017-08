Número de candidatos ao ensino superior volta a superar os 50 mil

Prazo de candidatura à 1ª fase do concurso nacional de acesso só termina esta terça-feira, mas o número de candidatos já é superior ao de 2016. É o terceiro ano consecutivo em que a procura aumenta

A menos de 24 horas do fim do prazo de candidaturas à 1ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior já é certo que este ano haverá mais alunos a tentarem entrar numa universidade ou politécnico público.

De acordo com as estatísticas diárias da Direção-Geral do Ensino Superior, um total de 50.593 jovens tinha manifestado as suas opções até segunda-feira. No final da 1ª fase de 2016, esse número tinha ficado nos 49.655. Ou seja, haverá pelo menos mais cerca de mil estudantes a querer tirar uma licenciatura ou mestrado integrado.

É o terceiro ano consecutivo em que se regista um aumento da procura, faltando, no entanto, ver como decorrem as candidaturas na 2ª e 3ª fases do concurso, que contam, no entanto, com muito menos candidatos. O número superou a fasquia dos 50 mil candidatos na 1ª fase, aproximando-se assim da situação registada nos anos de 2008 a 2010.

As vagas abertas para o ano letivo de 2017/18 também aumentaram – mais 150 do que em 2016 – e distribuem-se por 1062 cursos. Física e Tecnologias da Informação, Comunicação e Eletrónica são duas das áreas que o Ministério da Ciência e do Ensino Superior considera prioritárias, tendo por isso levantado as restrições à abertura e aumento de lugares, normalmente condicionados à procura pelos alunos, à taxa de desemprego e à oferta total de cada instituição.

Os resultados desta 1ª fase serão conhecidos a 11 de setembro, mas é expectável que as notas mínimas de acesso aos cursos mais disputados aumentem. Isto porque subiram as médias nos exames nacionais de Português e de Matemática deste ano. No ano passado aconteceu o mesmo nas provas de Física e Química e de Biologia e Geologia, que são realizadas no final do 11º.

Além das entradas via concurso nacional de acesso – regra geral destinado a quem acabou de concluir o ensino secundário -, há que contar ainda, por exemplo, com os ingressos via concurso para maiores de 23 anos ou para estudantes internacionais, que tem ganho um peso crescente.

Os cursos Técnicos Superiores Profissionais (Tesp), lecionados nos institutos politécnicos, têm sido também cada vez mais procurados. Apesar de não darem direito a um grau académico, dão um diploma de ensino superior, uma certificação profissional e permitem a transição para uma licenciatura sem a realização de exames nacionais. No ano passado quase sete mil alunos inscreveram-se pela 1ª vez num Tesp.