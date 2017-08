Explosão em fábrica de pirotecnia em Vila Verde mata trabalhador

As causas da explosão, que vitimou um homem de 51 anos e causou ferimentos numa outra pessoa, são ainda desconhecidas

Um trabalhador morreu esta terça-feira na sequência de uma explosão registada num paiol de uma fábrica de pirotecnia em Azões, Vila Verde, informou fonte dos bombeiros.

Segundo Patrício Araújo, vereador da Câmara de Vila Verde, além da vítima mortal a explosão terá ainda provocado ferimentos em mais uma pessoa, embora desconheça ainda a gravidade da situação. O responsável pelo pelouro da Proteção Civil da autarquia sublinha que são desconhecidas as causas que provocaram "grande destruição num paiol" da fábrica de Pirotecnia de Azões, situada num local ermo no Lugar de Parreira, na freguesia de Ribeira do Neiva, em Vila Verde.

A fábrica fica num lugar bastante isolado e com fraca rede de telecomunicações, razão pela qual há dificuldade em obter mais informação por parte dos bombeiros de Vila verde ou do presidente da Câmara, António Vilela, que está a acompanhar a situação no local", referiu ao Expresso Patrício Araújo.

Segundo a fonte contactada pela Lusa, a explosão ocorreu pelas 15h e provocou ainda "danos estruturais" em mais dois paióis da mesma fábrica.

O trabalhador falecido tinha 51 anos.

