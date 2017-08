Vento cancela mais de dez voos na Madeira

Mais de uma dezena de voos foram cancelados esta manhã no aeroporto da Madeira devido ao vento forte que assola aquela zona da ilha, segundo informação da ANA - Aeroportos de Portugal.

De acordo com a informação disponibilizada na página da Internet da ANA, cerca das 8h15, seis chegadas e seis partidas foram canceladas, depois de na véspera dezenas de voos terem sido igualmente cancelados, afetando mais de cinco mil passageiros.

Na quinta-feira, a ANA alertou para condições meteorológicas adversas entre sábado e terça-feira, propícias a constrangimentos nas operações no aeroporto madeirense.

A costa sul da ilha da Madeira está sob 'aviso amarelo' até ao final do dia desta terça-feira, devido ao vento forte com rajadas da ordem dos 80 quilómetros por hora no extremo leste, de acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA)

O 'aviso amarelo', o terceiro mais grave, significa situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.