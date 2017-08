Penafiel retido na Madeira e sem previsão de regresso

“A comitiva rubro-negra encontra-se retida na Ilha da Madeira , impedida de viajar devido às condições climatéricas que têm assolado o arquipélago, impedindo a utilização do aeroporto Cristiano Ronaldo” avança o comunicado partilhado pelo Penafiel na sua página oficial da Internet

A comitiva do Penafiel, que disputou domingo a partida inaugural da II Liga de futebol, frente ao Nacional, continua retida na Madeira devido às condições climatéricas e sem previsão de regresso, confirmou esta segunda-feira em comunicado o clube duriense.

"A comitiva rubro-negra encontra-se retida na Ilha da Madeira, impedida de viajar devido às condições climatéricas que têm assolado o arquipélago, impedindo a utilização do aeroporto Cristiano Ronaldo", pode ler-se no comunicado partilhado esta segunda-feira de manhã pelo Penafiel na sua página oficial da Internet.

Na mesma nota, refere-se que "o regresso não deverá acontecer antes de quinta-feira" e que "até lá, os treinos para os jogadores que não viajaram para a Madeira serão ministrados pelo preparador físico Gabriel Pinto".

Face a estas condições adversas, sobretudo ao vento forte que tem condicionado o tráfego aéreo no aeroporto do Funchal, a comitiva duriense ficou hospedada nas instalações do Nacional.

O Penafiel aproveitou ainda para deixar "os mais sinceros agradecimentos ao Nacional", clube com quem empatou 1-1, no domingo, em encontro da ronda inaugural da II Liga, pois "prontamente disponibilizou as suas instalações e material de treinos para utilização" pela equipa penafidelense.