Madeira trabalha para “minorar os impactos” do aeroporto condicionado

O presidente do Governo da Madeira afirmou esta manhã que a Secretaria Regional do Turismo, em articulação com a ANA - Aeroportos de Portugal, está a trabalhar para minorar os impactos do condicionamento devido ao vento forte no aeroporto da ilha.

"Evidentemente, temos de minorar os impactos das pessoas que são afetadas", disse Miguel Albuquerque aos jornalistas, à margem do Fórum Madeira Global 2017, que decorre esta segunda-feira no Funchal.

O governante madeirense argumentou que "neste momento tem sido feito um trabalho com a própria secretaria [regional do Turismo], que tem desenvolvido esforços, em articulação com a ANA, no sentido de minorar os impactos e melhorar o conforto dos passageiros".

O chefe do executivo insular complementou que, para minimizar o desconforto provocado aos passageiros, o governo está a "articular com a ANA, que tem essa responsabilidade", ajudando nas ligações com "alguns do colegas locais".

O responsável sublinhou que "antigamente a Madeira tinha pouco turismo de verão" e que atualmente regista um aumento exponencial no número de voos, "com mais de 395 ligações no Aeroporto da Madeira", pelo que este tipo de situações têm "impactos maiores".

"Seja como for, há na verdade algumas alterações que nós pensamos que derivam as alterações climáticas", disse, sustentando que "contra o tempo não há governo nenhum que possa desenvolver ações".

Miguel Albuquerque destacou que "a articulação com a Porto Santo Line (concessionária do navio Lobo Marinho que assegura as ligações marítimas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo) conseguida com a ANA foi extremamente positiva", o que permitiu, entre outros casos, resolver o problema do transbordo dos passageiros da Transavia, cujos voos divergiram, para o seu destino de férias.

"Temos que garantir as condições de operacionalidade, mas ao mesmo tempo a segurança no aeroporto, isso é essencial", apontou.

Miguel Albuquerque também elogiou a "proposta muito positiva" da Associação Comercial e Industrial (ACIF) para minimizar os impactos deste tipo de problemas, e que consiste na "criação da bolsa de quartos quando surgem estes eventos".

Devido ao vento forte, o movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo tem estado condicionado desde sábado, tendo provocado dezenas de voos cancelados e alterados, uma situação que afetou milhares de passageiros.

O Lobo Marinho vai fazer hoje uma viagem extra para ajudar a escoar os passageiros que ficaram retidos na ilha do Porto Santo.

Hoje, algumas "abertas" na situação meteorológica permitiram a aterragem de alguns aviões, nomeadamente da TUI e da Monarch, estando abertos vários balcões para check-in.

Centenas de pessoas aguardam no aeroporto madeirense por uma solução.