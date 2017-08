Cancelamento de 101 voos na Madeira afetou 14.700 passageiros

O vento forte que condiciona o movimento no aeroporto da Madeira desde sexta-feira já provocou o cancelamento de 101 voos e afetou 14.700 passageiros, informa a ANA - Aeroportos de Portugal.

Numa nota enviada à agência Lusa, a ANA adianta que se registou o cancelamento de duas ligações na passada sexta-feira, 29 no sábado e 70 no domingo, entre chegadas a partidas.

"Já hoje, verificou-se uma situação de acalmia nas condições de vento, aproximadamente entre as 10h e as 12h, facto que possibilitou 11 movimentos de aterragem, cujas respetivas partidas já se iniciaram", acrescenta.

A ANA salienta que a proteção dos passageiros "cabe às respetivas companhias", tendo a direção do aeroporto da Madeira, "com o intuito de mitigar os incómodos e desconfortos que se previam para os passageiros", reunido com as várias estruturas e concessionários de restauração na aerogare.

O objetivo foi "obter a colaboração destes últimos no alargamento do horário de funcionamento e reforço dos stocks, tendo este pedido obtido total colaboração".

A nota conclui que, "ainda com o mesmo objetivo, adquiriu colchões e mantas –em quantidade limitada pelos stocks do comércio da ilha – que disponibilizou, preferencialmente, a idosos e crianças".

O secretário regional da Economia, Turismo e Cultura da Madeira, Eduardo Jesus, disse esta manhã que, dos cerca de 15 mil passageiros afetados pela situação, "apenas 300 pernoitaram" no aeroporto nas noites de sábado e domingo.

O governante realçou que os hotéis também colaboraram recebendo os seus hóspedes de volta e que a ligação marítima do Lobo Marinho permitiu escoar muitas centenas de pessoas de aviões que divergiram para a ilha do Porto Santo.