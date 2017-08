Adolescente morre colhida por comboio em Vila Nova de Cerveira

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, o acidente ocorreu numa zona onde não existe passagem de nível

Uma rapariga de 17 anos morreu esta segunda-feira colhida por um comboio na linha ferroviária do Minho, na freguesia de Louvelhe, em Vila Nova de Cerveira, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente ocorreu cerca das 8h30, numa zona onde não existe passagem de nível.

Contactada pela Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira adiantou que a jovem estava acompanhada pela família.

No local estiveram os Voluntários de Vila Nova de Cerveira, com três homens e duas viaturas, o INEM com uma viatura de emergência médica (VMER) e uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV).

A GNR tomou conta da ocorrência.