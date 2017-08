“Só Apifarma e Infarmed ficaram com azia ao Porto”

O representante da Câmara do Porto na Comissão Nacional de Candidatura à Agência do Medicamento (EMA) afiança que a Invicta cumpre todos os critérios para acolher os 860 funcionários da entidade que deixa Londres em 2019. Confia nas virtudes da cidade amigável e com preços de mercado capazes de ganhar a corrida à concorrência. Se a escolha for outra, não haverá amuos. “Ficamos no radar das relocalizações de grandes instituições europeias”.

A troca de Lisboa pelo Porto no fim do prazo pode prejudicar a candidatura portuguesa?

É um não assunto a partir do momento em que o Porto foi escolhido. Mau seria se o país tivesse parado uma candidatura para avaliar outra, e concluir que não era válida porque o trabalho de casa não tinha sido feito. Houve mais países que fizeram trocas no fim, como a Alemanha que avançou com Bona à última hora.

Qual é o 'logo' do Porto?

Uma cápsula com 'EMA in Porto'. E o vídeo da campanha, divulgado quarta-feira, tem uma série de mensagens que são um sucesso de visualizações. É muito motivacional, out os the box, distinto dos outros, a enfatizar as nossas vantagens.

Quais são?

O Porto está, em média a quatro horas de voo da maioria das cidades europeias, temos 78 ligações aéreas diretas, mais 86 de Lisboa. E temos um aeroporto multipremiado a nível europeu, a 25 minutos de metro que qualquer uma das três localizações propostas para acolher a agência...

Um aeroporto antigo e pequeno é a grande pecha de Lille, dada como uma das favoritas?

Não gosto de falar dos outros, estamos numa corrida entre amigos, como referiu esta semana Augusto Santos Silva, mas em nada perdemos para Lille para relocalizar uma das maiores agência europeias...

Que outras requisitos fortes temos em relação aos 18 concorrentes?

Pela primeira vez, temos uma relocalização que não assenta num processo opaco e político. É muito técnico: espaço para a sede de 30 mil m2, prontos a receber a EMA a 31 de março de 2019, acessibilidades (temos metro porta a porta até ao aeroporto), qualidade de vida para o staff (890 funcionários) e família, bom sistema de saúde, público e privado, escolas internacionais e mercado de trabalho qualificado.

O Porto tem escolas para 640 crianças e jovens?

Temos ensino em língua inglesa francesa e alemã, que responde largamente às necessidade. Falámos com os quatro colégios internacionais e todos garantiram ter capacidade de integração. 74 dos jovens são universitários, e a Universidade do Porto tem 174 cursos/mestrados em língua inglesa.

Um estudo da KPMJ de abril, encomendado pela candidatura de Copenhaga, apontava com fatores relevantes qualidade de de vida, estabilidade política, segurança. Portugal fez um estudo do género?

Não. Foi um estudo pago, para nós pouco importante porque boa parte das cidades avaliadas, como Munique, Roma ou Madrid nem concorrem. Lisboa figurava em penúltimo lugar.

Não é um mau sinal para a candidatura do Porto?

Não. Uma vez selecionados, a lógica é 'mini-max', tipo Jogos Olímpicos.É preciso cumprir os mínimos para lá estar e, a seguir, ir à linda de corrida ver quem ganha. A lógica do derrotismo à partida é surreal. É um concurso de cumprimento de requisitos e de diplomacia política, que não será indiferente à opinião pública e publicada e do próprio staff da EMA...

Numa sondagem interna os funcionários gostavam de Lisboa...

Uma sondagem para todos os gostos. Barcelona também disse que queriam ir para lá. Não entramos nesse campeonato. Quantas outras cidades têm o rio a 10 minutos a pé e mar a 15 de carro?

Um dos critérios é o do alojamento, numa altura de forte pressão e inflação imobiliária no Porto. Há habitação disponível?

A oferta é criada pela procura. Se formos escolhidos, imagine o que vai acontecer. Vai construir-se mais. O mercado reage em função das solicitações. A EMA trará mais de 30 mil visitantes/ano e teremos mais 19 hotéis até 2019.

O orçamento da operação é o mesmo de Lisboa?

Não houve alterações. Estamos a falar de missões a Londres, Bruxelas. Acolher a EMA não é fonte de despesas mas de receitas, que paga €12 milhões/ano de renda, em Londres. Até aí somos competitivos, pois o preço do m2 é bastante mais baixo. Não se pode pensar pequeno. São mais dois mil residentes com poder de compra.

Copenhaga promete pagar 20 anos de rendas.

É um mal-entendido. Não consta do caderno de encargos que haja ajudas públicas. É uma empresa privada. Era dumping completo.

O Porto vai convidar os embaixadores dos Estados Membros para conhecerem a cidade em setembro?

É uma das ações de promoção local, no fim de semana da Red Bull Air Race.

Se o Porto for preterido, está preparado para ouvir que Lisboa teria ganho?

Já não há pachorra. É uma lógica retorcida. Na Comissão, senti um empenho extraordinário do Ministério da Saúde e Negócios Estrangeiros. E a Câmara de Lisboa foi incrível. Resistência, só da Apifarma e Infarmed, que ficaram com azia, mas há remédios para isso. Mas sem ressentimentos.