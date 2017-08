Jane McAdam: “Eu vejo a crise do asilo como uma crise política”

A Fundação Gulbenkian atribuiu este ano, ex-aequo, o prémio anual a esta investigadora na área do Direito e ao Hungarian Helsinki Committee. Da Austrália, a ativista explicou a importância do direito internacional na defesa dos Direitos Humanos E a relação entre refugiados e alterações climáticas, uma das áreas centrais do seu trabalho

Quando se interessou pelas questões dos refugiados?

Foi durante a universidade. Eu estava muito interessada no direito internacional e nos Direitos Humanos, e esse é, provavelmente, o momento em que fiquei particularmente interessada na situação dos refugiados. Tanto do ponto de vista jurídico como de uma perspetiva mais humana. Isso coincidiu com a introdução de algumas políticas de asilo draconianas na Austrália, cujo impacto eu vi nos tribunais quando trabalhei como associada para um juiz.

E o que a motivou a escolher direito?

Um profundo sentimento de justiça social e equidade, e o desejo de usar a lei como uma ferramenta para ajudar os mais desfavorecidos da sociedade.

Mas qual é o momento em que foca a sua carreira nos refugiados e nas alterações climáticas?

Tinha ido para a Birmânia, em 2007, com a ideia de fazer pesquisas sobre apátridas, mas percebi que muitas das questões que eu propunha debater eram políticas e não legais. Durante a escala na Tailândia, li uma história num jornal sobre os impactos das mudanças climáticas. Lembrei-me de uma entrevista que tinha dado, não há muito tempo, sobre os chamados “refugiados ambientais”. Isso levou-me a considerar que as pessoas cujos países correm o risco de impactos a longo prazo das mudanças climáticas, como o aumento do nível do mar, podem perder o seu Estado e acabar tornando-se apátridas. O que me levou a continuar a pesquisar e investigar sobre a capacidade do direito internacional existente para ajudar as pessoas deslocadas pelos impactos das mudanças climáticas e desastres, encontrando lacunas nos quadros legais. Mas também examinando uma série de outras ferramentas políticas que poderiam ajudar — como políticas de redução de risco de desastres, medidas de adaptação às mudanças climáticas, criação de novos vistos de migração. Já trabalho nesta área há mais de uma década.

Qual é a relação, na prática, entre as mudanças climáticas e refugiados?

Há cerca de 25 milhões de pessoas deslocadas pelos impactos das catástrofes a cada ano, muitas das quais estão ligadas às mudanças climáticas. A grande maioria move-se dentro de seus próprios países, não nas fronteiras internacionais — ao contrário dos refugiados, que, por definição, atravessam uma fronteira internacional. Ambos os grupos podem precisar de proteção, no entanto, considerando que a Convenção de 1951 sobre os Refugiados fornece um quadro jurídico internacional claro para a proteção dos refugiados, não existe um instrumento paralelo para as pessoas deslocadas pelos impactos de catástrofes e mudanças climáticas. Mesmo assim, ainda têm direito à proteção ao abrigo da lei dos Direitos Humanos e, por exemplo, não devem ser devolvidos a qualquer lugar onde as suas vidas estejam em risco ou que estejam em risco de tratamento desumano ou degradante.

Imagino que nas viagens que faz, pelos campos de refugiados e de deslocados, tenha conhecido muitas histórias. O que mais a impressionou?

A dignidade, a resiliência e a capacidade de generosidade, mesmo quando têm muito pouco.

Está à frente do Centro Andrew & Renata Kaldor para o Direito Internacional de Refugiados. Quando e em que circunstâncias foi criado?

É o primeiro centro de pesquisa do mundo dedicado ao estudo do direito internacional dos refugiados. Foi estabelecido em outubro de 2013, graças à generosidade de Andrew Kaldor e Renata Kaldor, motivados pela profunda preocupação com o tratamento da Austrália aos refugiados e requerentes de asilo. Através de pesquisa de alta qualidade, alimentando-se do debate sobre políticas públicas e da reforma legislativa, o Centro traz uma abordagem baseada em princípios e Direitos Humanos para os refugiados e a migração forçada na Austrália, na região da Ásia-Pacífico e também a nível global. Fornece um espaço independente para juntar académicos, decisores políticos e sociedade civil. E cria uma ponte importante entre a academia e a prática. Fornece também liderança de pensamento na comunidade através do envolvimento público.

Já recebeu muitos prémios, bolsas e reconhecimento internacional. Qual é o significado do prémio da Fundação Calouste Gulbenkian?

Sinto-me, realmente, honrada e humilde por ter recebido este prémio. Estou tão satisfeita que a Fundação tenha escolhido concentrar-se nos refugiados como o tema deste ano... Há mais pessoas deslocadas no mundo agora do que em qualquer momento desde a II Guerra Mundial. E precisamos, urgentemente, de princípios racionais e de longo prazo para ver como podemos abordar o tema ao nível da comunidade internacional.

Acha que já atingimos o pico de deslocados e refugiados?

Eu gostaria de pensar assim, mas enquanto as guerras, conflitos e violações dos Direitos Humanos persistirem, as pessoas vão fugir de suas casas em busca de segurança. Até acabarmos com os motivos que levam ao deslocamento, infelizmente continuará.

Os pedidos de asilo multiplicam-se em alguns países europeus. Temos uma crise de asilo?

Eu vejo a crise do asilo como uma crise política. O direito internacional é muito claro sobre o que os governos precisam fazer para atender às necessidades de proteção das pessoas. A menos que os governos demonstrem a vontade política de implementar as suas obrigações convencionais e cooperar como comunidade internacional, os refugiados e outros migrantes forçados serão deixados sem a proteção que merecem. O público em geral também merece informações adequadas e baseadas em evidências, em vez de serem alarmados por certos políticos e certos tipos de imprensa.

Se o direito internacional não consegue resolver este problema, existe outro instrumento legal?

O direito internacional certamente faz parte da solução. E os aspetos do direito em matéria de Direitos Humanos e do direito dos refugiados são relevantes para ajudar as pessoas deslocadas no contexto das catástrofes. É claro que os governos, atualmente, não têm interesse em desenvolver um novo instrumento jurídico para proteger essas pessoas, mas, de qualquer forma, já existe o que os governos podem fazer para ajudar a nível nacional. Por exemplo, garantindo que os códigos de construção sejam aplicados, permitindo que as pessoas vivam em áreas seguras e criem caminhos para que as pessoas migrem antes da deterioração ambiental a longo prazo.

Ao ler artigos seus, reparo que costuma destacar que é a sorte que dita onde nascemos.

Acho que chamar a atenção das pessoas para esse fato pode dar-lhes maior consciência dessa sorte ou azar.

Como podemos criar uma política mais sustentável e mais humana de acordo com o direito internacional?

Se os governos implementassem as suas obrigações ao abrigo da Convenção sobre os Refugiados e dos tratados de Direitos Humanos, estaríamos muito mais perto de garantir que os direitos dos deslocados fossem respeitados e que pudessem viver com segurança e dignidade. Explicar ao público, em geral, que os refugiados são pessoas comuns, como você e eu, apanhados em circunstâncias extraordinárias, que têm o direito de procurar asilo, pode ser o início de um longo caminho para construir maior empatia e compreensão.