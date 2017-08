Incêndio em Miranda do Corvo mobiliza 267 operacionais

Às 16h06 havia 10 incêndios ativos em Portugal continental. O maior, do distrito de Coimbra, está a ser combatido por quase três centenas de bombeiros

Um incêndio no concelho de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, tem quatro frentes ativas e está a ser combatido por 267 operacionais apoiados por 70 veículos e 11 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, a adjunta nacional de operações da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, adiantou, às 14h40, que o incêndio, “com quatro frentes ativas”, estava a consumir uma densa área florestal, sublinhando que o fogo já tinha uma dimensão considerável.

Esta responsável acrescentou que ainda não era possível fazer uma previsão de como é que o combate ao fogo, que deflagrou às 13h03, na localidade de Albarrol, freguesia de Vila Nova, irá evoluir.

No Porto, um incêndio no concelho da Trofa está a ser combatido por 38 operacionais apoiados por 11 viaturas e um meio aéreo. De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o incêndio deflagrou às 11h15, na localidade de Abelheira, freguesia de Bougado (São Martinho e Santiago), numa zona de povoamento florestal.

Dois outros incêndios, um no concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, e outro, no concelho de Ponte da Barca, no distrito de Viana de Castelo, estão “em resolução”.

A página da Proteção Civil indica que desde as 00h00 e até às 16h06 de hoje registaram-se 41 incêndios no país, 10 dos quais se mantêm ativos e 12 “em resolução”.