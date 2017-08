Clooney doa milhões para garantir educação de 3000 crianças refugiadas

"Não queremos perder uma geração inteira porque tiveram o azar de nascer no sítio errado à hora errada", disse o ator e realizador norte-americano George Clooney esta semana, ao fazer uma doação para a UNICEF para que 3000 crianças sírias possam estudar no Líbano. O casal George e Amal Clooney, através da Clooney Foundation for Justice, doou 2,76 milhões de euros, juntamente com as empresas Google e HP, para pagar transportes, computadores, conteúdos e formação de professores ao Ministério da Educação do Líbano, onde 3000 crianças Sírias precisam de frequentar a escola.

O Líbano, país vizinho da Síria, tem neste momento mais de um milhão de refugiados, dos quais 500.000 são crianças. Trata-se de uma nação assolada pela guerra desde 2011.

O plano da UNICEF e do Ministério da Educação do Líbano é abrir sete "escolas de segundo turno", para educar na escola pública estas crianças sírias, num turno da tarde. Amal Clooney, advogada internacional de Direitos Humanos, e George Clooney, há muito envolvido em causas humanitárias, decidiram ajudar as crianças sírias a garantir o seu direito à educação.

Desde o início da guerra, em 2011, morreram mais de 400.000 sírios e mais de 22 milhões fugiram do país para escapar à morte. Recorde-se também que George Clooney já se envolve em várias causas humanitárias desde 2006, integrando o Projeto "Not On Our Watch", que pretende evitar atrocidades e genocídios e tendo já chamado a atenção internacional para nações como o Chade ou o Sudão.