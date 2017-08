Brexit: Londres disposta a pagar €40 mil milhões pela saída

O Governo britânico está disposto a pagar 36 mil milhões de libras (40 mil milhões de euros) a Bruxelas pela fatura de abandonar a União Europeia (UE), segundo revela o diário britânico "The Sunday Telegraph".

A UE exigiu a Londres entre 60 mil e 100 mil milhões de euros para fazer frente aos compromissos económicos que tinha assumido antes de iniciar o processo do "Brexit", em 29 de março.

Fontes do executivo britânico sublinharam ao "The Sunday Telegraph" que a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, tenciona fazer uma proposta de entre 30 mil e 40 mil milhões de euros.