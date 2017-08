Atrasos no plano para a conservação do Lince-Ibérico

A associação Zero considera que o Plano de Ação para a Conservação do Lince-Ibérico em Portugal (PACLIP) tem atrasos nas metas definidas até ao final de 2016 devido à insuficiência e adequação de recursos financeiros.

A Associação Sistema Terrestre Sustentável (ZERO) diz que é necessário um novo impulso nas atividades de conservação no terreno, por forma a não colocar em risco o processo de reintrodução desta espécie emblemática em risco de extinção.

Segundo a ZERO, o relatório do progresso do PACLIP referente aos anos de 2015 e 2016 revela um fraco nível de implementação do plano.