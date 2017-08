São plantas  e comem-se 

Crescem nas margens da Ria Formosa, em zonas de sapal, imersas em água salgada. Onde outras plantas não conseguem sobreviver, elas proliferam. São plantas halófitas — e são comestíveis. Os antigos usavam-nas nos seus cozinhados, mas atualmente andavam à margem do prato. Têm nomes estranhos — valverde, ínula, rossio, seafingers, salicórnia, sarcocórnia, funcho do mar —, e já se encontram à venda em alguns locais. São todas salgadas, todas provenientes do Algarve, e já há chefes a trabalhar com elas em novas receitas. O projeto, “Xtreme Gourmet”, junta a Universidade do Algarve, na componente da investigação, 10 chefes (a maioria ‘estrelados’), e uma empresa de Faro, a Riafresh.

Um dos fatores mais interessantes do projeto passa pelas vantagens nutricionais destas plantas marinhas, num país com o mais elevado consumo de sal da Europa — cada português consome 12 gramas por dia, quando a OMS recomenda um máximo de 6. Em consequência, a principal causa de morte em Portugal são os acidentes vasculares cerebrais. “Estas plantas têm compostos bioativos, o que as torna benéficas para a saúde”, explica Luísa Barreira, coordenadora da parte da investigação, e especialista em biotecnologia marinha na Universidade do Algarve. “Têm mais compostos, além dos minerais. Para lá do sódio, são ricas em potássio”, continua. A salicórnia, talvez a mais conhecida destas plantas, é rica em vitaminas, proteínas, ácidos gordos e sais biológicos altamente assimiláveis e vitais para o equilíbrio alimentar, e pode facilmente reduzir o uso de sal na cozinha.

Todas as plantas são salgadas, mas têm aromas e sabores variados, uns mais cítricos. No dia a dia, em casa, Luísa Barreira usa salicórnia como se fosse sal, mas também rossio e seafingers “nas saladas, numa quiche, numa cataplana ou numa massada”. Miguel Salazar, o engenheiro agrónomo proprietário da empresa que comercializa as plantas, também substituiu o sal pela salicórnia. “Os chefes gostam muito de seafingers, que consideram muito versátil”. Entre os dez cozinheiros que integram o projeto (financiado pelo Cresc Algarve 2020), estão Leonel Pereira, Rui Silvestre, Henrique Sá Pessoa, Alexandre Silva, João Paulo Rodrigues ou Vincent Farges, que dispensam apresentações. O mar e os produtos marinhos são as principais apostas na criação de novas receitas. No restaurante do algarvio Leonel Pereira (que usa salicórnia desde 1989), já é possível provar “ostra com gel de bulhão pato e notas de ínula”, “lula nitro com rossio”, ou “caldeirada com toro de atum e pétalas de funcho do mar”.