Portugal com 168 incêndios, combatidos por 691 operacionais

Às 19h00 havia 168 incêndios ativos no território nacional, a ser combatidos por quase sete centenas de efetivos.

Portugal registava 168 incêndios, combatidos por 691 operacionais, apoiados por 251 viaturas e nove meios aéreos, às 19:00, sendo o fogo no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, aquele que mais meios empenhava, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o fogo no concelho de Nisa, que lavra desde as 17:00 numa zona de povoamento florestal, na localidade de Sobreirão, freguesia de Montalvão, está a ser combatido por 108 operacionais, apoiados por 27 viaturas e três meios aéreos, mas já se encontra em "fase de resolução".

Um outro incêndio, no concelho de Tomar, distrito de Santarém, deflagrou na localidade de Quinta dos Pegões, freguesia de Carregueiros, às 17:00, numa zona de mato. No terreno no combate às chamas estão 69 operacionais, 18 viaturas e quatro meios aéreos.

Ainda no distrito de Santarém, teve início, pelas 18:16, um incêndio numa zona de povoamento florestal, no concelho de Constância, freguesia de Santa Margarida da Coutada, na localidade de Pereira, o qual está a ser combatido por 34 operacionais, apoiados por sete veículos e dois meios aéreos.

O ‘site’ da Proteção Civil regista ainda que, no distrito de Viseu, 40 operacionais, apoiados por 11 viaturas e um meio aéreo, combatem um incêndio, no concelho de Sernancelhe, na freguesia e localidade de Arnas, numa área de mato.