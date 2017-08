GNR resgata quase 500 refugiados num mês

A força portuguesa destacada em Samos e Kastellorizo salvou no total 428 migrantes. Na última operação foram resgatadas 44 pessoas no mar Egeu

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR resgatou esta sexta-feira 44 migrantes no mar Egeu (perto da Grécia). Entre estes refugiados provenientes do Iraque e da Síria havia 19 crianças, quinze mulheres e dez homens. A operação decorreu no no âmbito da missão da Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira (FRONTEX), através de militares destacados na ilha de Kastellorizo na Grécia.

"O resgate ocorreu durante uma ação de patrulhamento marítimo, quando os militares detetaram os migrantes num barco de borracha à deriva no mar Egeu. Apresentando sinais de desidratação, os migrantes foram resgatados para a embarcação portuguesa em segurança e encaminhados para as autoridades helénicas", diz a GNR em comunicado.

De acordo com os dados da Guarda, foram resgatados 428 migrantes no espaço de um mês pela força portuguesa destacada em Samos e Kastellorizo.

O principal objetivo da operação FRONTEX é "prevenir, detetar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços".