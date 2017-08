Cinco truques para a festa de jardim perfeita

Se é daqueles felizardos que têm jardim em casa, saiba o que fazer para dar uma festa memorável. E aproveitar o verde

É costume dizer-se que “no verão acabam as ceias e começa o serão”. O bom tempo aumenta a disposição para os convívios, embalados pelas temperaturas amenas e pela disponibilidade de muitos, que celebram férias nesta altura. Se tem a sorte de ter um pedacinho de verde perto de si — seja um jardim, um quintal com uns limoeiros —, aproveite para organizar um dos programas mais agradáveis do verão: uma festa. O ar livre, redes convidativas, almofadas espalhadas pelo jardim e um almoço entre amigos são a combinação perfeita para um dia bem passado, sem horas, em que o tempo se estende languidamente, ao sabor da brisa.

Caso tenha pouca experiência na matéria, aconselhamos a dividir as tarefas em cinco áreas principais: definição dos espaços; comida e bebida; decoração; música; e zona para crianças. Vamos por passos. A primeira missão, caso tenha uma área grande, é criar vários espaços. Para a refeição, é fundamental escolher uma zona de sombra, por baixo de árvores, ou colocar um toldo para evitar comer ao sol. Depois, pode aproveitar para criar outros espaços de ‘relax’: colocar redes para a sesta, pufes, mantas ou espalhar almofadas pela relva, a convidar ao espírito dolce fare niente. Escolha também uma área para as crianças: idealmente, uma tenda (ou tipi, a dar um ar de índios), por cima de mantas ou tapetes, com jogos que os entretenham e que variam conforme as idades. Das bolinhas de sabão aos jogos de tabuleiro, do jogo do lenço ou com bonecas e cupcakes, o mais importante é que esse recanto seja longe da piscina (caso exista), esteja à sombra e debaixo do olhar dos adultos — mas suficientemente longe para que consigam manter uma conversa (luxo raro quando se tem crianças pequenas).

Caso tenha espaço, pode criar uma outra zona para o fim de tarde. Uma fogueira ao ar livre, bem delimitada, permite assar chouriços, maçarocas de milho ou para os mais gulosos comer marshmallows ao luar... O que nos leva ao próximo passo: a comida e a bebida. Uma festa de jardim pede comida simples, caseira, nada de muito sofisticado. Prepare o máximo de coisas com antecedência, para poder desfrutar da companhia dos seus amigos. Quiches salgadas, folhados, tapas variadas (finger food, que não envolva talheres), espetadas de tomate e mozzarella e espetadas de fruta podem aliar-se a saladas fartas que trazem frescura à refeição. Um truque que pode usar é encaixar as saladeiras por cima de pratos com gelo, para que se mantenham frias mais tempo. Um gaspacho bem gelado (ou uma sopa de meloa) servido em copos de shot e uma sobremesa (como cheesecake de frutos vermelhos) ‘enfrascada’ no mesmo minirrecipiente são garante de sucesso. À entrada ou à sobremesa, as tábuas de queijos, de carnes frias e enchidos resultam sempre.



Para beber, duas secções obrigatórias: com ou sem álcool. Sem álcool, para a pequenada, um chá gelado resolve, a par de uma limonada com açúcar, sumo de ananás com hortelã ou sumo de melancia (nada mais fácil, é só colocar na centrifugadora). Para os adultos, as opções são mais vastas: tanto pode fazer uma sangria de espumante com frutos vermelhos, como uma poncha ou uma sangria normal, ou juntar dentro de um frappé cheio de gelo garrafas de vinho branco, rosé ou cervejas. Pode também apostar em cocktails de entrada, como gins, mojitos ou caipirinhas.

Flores e cores

Passemos à decoração. Caso tenha uma dezena de convidados, pode querer sentá-los à mesa e apostar em elementos coloridos que combinem: pratos, copos ou guardanapos com padrões resultam bem, com uma cor dominante. Ao centro, coloque várias velas pequenas, que se acendem ao fim do dia, e uma ou várias jarras de flores silvestres (podem ser do seu próprio jardim) que dão um toque bonito. Pode também colocar uma fiada de limões ou laranjas ao centro, um adereço de frescura, ou outros elementos decorativos, personalizados. Se quiser convidar muitas mais pessoas — e aí, o serviço será volante — Rita Noronha e Catarina Aires, da empresa de eventos CLAP! Happy Days, aconselham a usar talheres e pratos com bom aspeto, mas “sem ser de loiça”. “Acrílico ou plástico prateado” são uma ótima maneira de evitar preocupações em juntar loiça suja para pôr na máquina. Vários caixotes de lixo no jardim cumprem a função.

Caso goste de ‘reciclar’ e não se importe de ter algum trabalho extra, pode pintar algum mobiliário de madeira velho e usá-lo na decoração — uma cómoda reciclada poderá servir de mesa de apoio para copos e bebidas, e se tiver gavetas, pode colocar os talheres a uso dentro de uma delas, e vasos com flores noutra. Quanto à iluminação, tudo depende do efeito que quer: se a sua intenção for criar um ambiente intimista, as velas, semeadas um pouco por todo o lado (dentro de boiões de vidro, para não haver acidentes) são uma boa escolha; fiadas de luzes ou gambiarras, espalhadas pelas árvores ou a atravessar o jardim de um lado ao outro, servem uma opção mais festiva; ou archotes ou focos de luz, no caso de ser uma festa para muita gente. A música é outro ponto chave para criar o ambiente. O ideal é fazer de antemão algumas playlists, com vários moods — lounge, chillout, rock’n’roll — que apenas requeiram carregar no botão play. Caso tenha colunas portáteis, pode camuflá-las por trás de arbustos e obterá um efeito fantástico.

À porta de Catarina e de Rita costumam bater apenas pedidos para festas de grande dimensão — a última que deram foi para 800 convidados, no jardim de uma embaixada. Mas alguns dos seus conselhos podem ser úteis para festas mais pequenas. Uma das maiores preocupações das empresárias é um fator pouco controlável: a metereologia. O tempo das estações certas já era, e tanto se pode apanhar um dia de chuva em agosto, como um calor tórrido em abril. Assim, várias opções precisam-se. “Temos um plano B — seja uma sala interior, ou uma tenda”, explicam.