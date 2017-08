Inspetores do SEF convocam dois dias de greve

Inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras contestam falta de recursos humanos e acusam a ministra da Administração Interna de se “furtar ao diálogo”

Os inspetores do SEF vão realizar uma greve de dois dias, a 24 e 25 de agosto, em protesto contra a falta de recursos humanos e a “ausência de respostas concretas por parte da ministra da Administração Interna”. O pré-aviso de greve foi esta sexta-feira comunicado ao Governo pelo Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização (SCIF), num tom particulamente crítico em relação a Constança Urbano de Sousa.

Entre as razões para a convocação da greve está o facto de a ministra da Administração Interna se preparar “para levar a Conselho de Ministros, nas costas dos inspetores e sem qualquer negociação, uma Lei Orgânica que visa reduzir as capacidades operacionais do SEF e retirar-lhes valências fundamentais para a segurança nacional, como são as suas competências criminais, num quadro crítico de segurança mundial”, lê-se no pré-aviso.

O SCIF acusa ainda a ministra de se furtar “a um diálogo consequente e construtivo”, além de não demonstrar “capacidade política para gerir os problemas que surgem nos serviços sob a sua tutela”, nem ter para os mesmos “uma visão estratégica”.

Numa altura em que tem sido particulamente referida a falta de meios humanos no aeroporto de Lisboa, os inspetores contestam a falta de respostas a questões consideradas urgentes, como a abertura de um concurso externo para a admissão de mais 200 inspetores, ainda pendente no ministério das Finanças e a renovação imediata dos meios informáticos, para “acelerar o controlo das fronteiras”.