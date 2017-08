Fim de semana com temperaturas acima dos 30º no continente

O fim de semana vai ser marcado por céu pouco nublado ou limpo e temperaturas acima dos 35 graus Celsius nas regiões do Interior e no sotavento algarvio, disse a meteorologista Madalena Rodrigues.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nos próximos dias e até ao início da próxima semana vai predominar o céu pouco nublado ou limpo, prevendo-se apenas alguma nebulosidade nas regiões do norte e centro até meio da manhã.

"No que diz respeito às temperaturas, estamos a prever uma pequena descida da máxima no sábado, uma ligeira subida domingo e nova descida na segunda-feira, mas a partir de terça-feira vamos ter uma subida gradual dos valores das temperaturas", disse.

As temperaturas mínimas, indicou Madalena Rodrigues, esta sexta-feira e sábados, ainda vão rondar os 20 graus Celsius, mas a depois a tendência é para descerem.

A meteorologista do IPMA lembra que o IPMA emitiu aviso 'amarelo' por causa de tempo quente para os distritos de Setúbal, Faro, Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco e Guarda, até domingo.

"O aviso de Setúbal vai terminar esta sexta-feira, Guarda e Faro no sábado e os restantes só terminam domingo. Até quarta-feira não se prevê a emissão de novos avisos de tempo quente, mas a desse dia sim em alguns distritos da região sul", disse.

Quanto às temperaturas máximas, vão variar no fim de semana em alguns distritos do interior e Algarve entre os 30 e 38 graus.

"De destacar também que o vento vai intensificar no sul e nas terras altas moderado a forte, prevendo-se mesmo no sábado rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora.